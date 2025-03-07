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США угрожали Украине раскрыть коррупцию из-за сделки по минералам, пишет WP

США угрожали Украине раскрыть коррупцию из-за сделки по минералам, пишет WP - 07.03.2025, ПРАЙМ

США угрожали Украине раскрыть коррупцию из-за сделки по минералам, пишет WP

Команда Дональда Трампа оказывала давление на Украину, угрожая обнародовать данные о коррупции среди украинских чиновников, если Киев не согласится на... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T12:20+0300

2025-03-07T12:20+0300

2025-03-07T12:20+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Команда Дональда Трампа оказывала давление на Украину, угрожая обнародовать данные о коррупции среди украинских чиновников, если Киев не согласится на подписание соглашения о разработке минеральных ресурсов. Об этом сообщает обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на источники в команде Владимира Зеленского."Американское давление включало угрозу раскрыть предполагаемую коррупцию среди (украинских - ред.) чиновников. Мне сказали, что Белый дом даже связывался с главным политическим соперником Зеленского, генералом Валерием Залужным", - сказано в статье.Во время визита Зеленского в Белый дом 28 февраля для подписания соглашения, Трамп потребовал от него прекратить огонь и отказаться от критики Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, обвинил Зеленского в неблагодарности и агитации за демократов, когда тот попытался оправдать свои действия, обвинить Россию и предупредить о возможных последствиях конфликта для США. В результате украинской делегации было предложено покинуть Белый дом, а соглашение осталось неподписанным.Впоследствии спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил о необходимости для Зеленского "прийти в себя" и вернуться к переговорам, намекая на возможность смены руководства в Украине в противном случае. Вэнс также подчеркнул, что Зеленский не будет принят в Овальном кабинете, пока отказывается обсуждать мирное урегулирование конфликта.После произошедшего Зеленский выразил сожаление о случившемся и заявил о готовности к скорейшим переговорам. Он также прокомментировал инцидент в Белом доме, выразив недовольство тем, что встреча с президентом США пошла "не так".Ранее Fox News сообщил со ссылкой на источник в Белом доме, что США приостановили военную помощь Украине до тех пор, пока Трамп не убедится в приверженности Киева мирным переговорам. Зеленский, в свою очередь, подтвердил готовность к переговорам и выразил надежду на подписание соглашения по редкоземельным металлам.

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мировая экономика, общество , сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, washington post, fox news