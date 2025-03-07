https://1prime.ru/20250307/siriya-855577992.html

МИД России сделал заявление об обострении ситуации в Сирии

МИД России сделал заявление об обострении ситуации в Сирии - 07.03.2025, ПРАЙМ

МИД России сделал заявление об обострении ситуации в Сирии

Москва призывает сирийских лидеров, которые способны оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации в Сирии, сделать всё возможное для скорейшего прекращения... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T18:16+0300

2025-03-07T18:16+0300

2025-03-07T18:07+0300

политика

мид рф

заявление

обострение конфликта в сирии

https://cdnn.1prime.ru/img/84167/22/841672225_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_dc457569e25f802c40b5d73d764cb444.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Москва призывает сирийских лидеров, которые способны оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации в Сирии, сделать всё возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирных жителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что Россия встревожена резким обострением обстановки в Сирии."В этих критических обстоятельствах призываем всех авторитетных сирийских лидеров, способных оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации "на земле", сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирного населения. В непростых условиях переходного периода, который сейчас переживает Сирия, первостепенное значение имеют поддержание национального согласия, укрепление безопасности граждан, соблюдение их законных прав вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.Она добавила, что Москва подтверждает принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики."Рассчитываем, что все государства, имеющие влияние на обстановку в Сирии, будут содействовать ее нормализации. Настроены на тесную координацию усилий с зарубежными партнерами в интересах скорейшей деэскалации ситуации", - подчеркнула Захарова.

https://1prime.ru/20250301/ugroza-855384755.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мид рф, заявление, обострение конфликта в сирии