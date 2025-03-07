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МИД России сделал заявление об обострении ситуации в Сирии - 07.03.2025, ПРАЙМ
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МИД России сделал заявление об обострении ситуации в Сирии
МИД России сделал заявление об обострении ситуации в Сирии - 07.03.2025, ПРАЙМ
МИД России сделал заявление об обострении ситуации в Сирии
Москва призывает сирийских лидеров, которые способны оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации в Сирии, сделать всё возможное для скорейшего прекращения... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T18:16+0300
2025-03-07T18:07+0300
политика
мид рф
заявление
обострение конфликта в сирии
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Москва призывает сирийских лидеров, которые способны оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации в Сирии, сделать всё возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирных жителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что Россия встревожена резким обострением обстановки в Сирии."В этих критических обстоятельствах призываем всех авторитетных сирийских лидеров, способных оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации "на земле", сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирного населения. В непростых условиях переходного периода, который сейчас переживает Сирия, первостепенное значение имеют поддержание национального согласия, укрепление безопасности граждан, соблюдение их законных прав вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.Она добавила, что Москва подтверждает принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики."Рассчитываем, что все государства, имеющие влияние на обстановку в Сирии, будут содействовать ее нормализации. Настроены на тесную координацию усилий с зарубежными партнерами в интересах скорейшей деэскалации ситуации", - подчеркнула Захарова.
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мид рф, заявление, обострение конфликта в сирии
Политика, МИД РФ, заявление, Обострение конфликта в Сирии
18:16 07.03.2025
 
МИД России сделал заявление об обострении ситуации в Сирии

МИД России призвал сирийских лидеров сделать все для недопущения кровопролития

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД
МИД - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Москва призывает сирийских лидеров, которые способны оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации в Сирии, сделать всё возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирных жителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что Россия встревожена резким обострением обстановки в Сирии.
"В этих критических обстоятельствах призываем всех авторитетных сирийских лидеров, способных оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации "на земле", сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирного населения. В непростых условиях переходного периода, который сейчас переживает Сирия, первостепенное значение имеют поддержание национального согласия, укрепление безопасности граждан, соблюдение их законных прав вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.
Она добавила, что Москва подтверждает принципиальную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.
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"Рассчитываем, что все государства, имеющие влияние на обстановку в Сирии, будут содействовать ее нормализации. Настроены на тесную координацию усилий с зарубежными партнерами в интересах скорейшей деэскалации ситуации", - подчеркнула Захарова.
 
ПолитикаМИД РФзаявлениеОбострение конфликта в Сирии
 
 
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