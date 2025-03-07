https://1prime.ru/20250307/siriya-855584529.html

Турция инициировала возвращение Сирии в ОИС спустя 13 лет, сообщил источник

Турция инициировала возвращение Сирии в ОИС спустя 13 лет, сообщил источник - 07.03.2025, ПРАЙМ

Турция инициировала возвращение Сирии в ОИС спустя 13 лет, сообщил источник

Анкара инициировала возвращение Сирии в Организацию исламского сотрудничества (ОИС) спустя 13 лет, глава МИД САР принял участие в обсуждениях в Джидде, сообщил... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T23:42+0300

2025-03-07T23:42+0300

2025-03-07T23:42+0300

политика

турция

организация исламского сотрудничества

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АНКАРА, 7 мар – ПРАЙМ. Анкара инициировала возвращение Сирии в Организацию исламского сотрудничества (ОИС) спустя 13 лет, глава МИД САР принял участие в обсуждениях в Джидде, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. В Джидде в пятницу при участии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана состоялось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел ОИС, в его повестку дня был включен вопрос о членстве Сирии в ОИС по инициативе Турции. "На встрече был принят проект резолюции, в который также внесла свой вклад Турция. Членство Сирии в ОИС, приостановленное почти на 13 лет, было возобновлено. После принятия резолюции министр иностранных дел новой сирийской администрации Эсаад Хасан Шейбани занял свое место за переговорным столом", - сообщил собеседник агентства. Членство Сирии было приостановлено в августе 2012 года на чрезвычайном саммите ОИС в Мекке.

https://1prime.ru/20250307/siriya-855577992.html

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турция, организация исламского сотрудничества