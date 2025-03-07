https://1prime.ru/20250307/siriya-855584529.html
Турция инициировала возвращение Сирии в ОИС спустя 13 лет, сообщил источник
Турция инициировала возвращение Сирии в ОИС спустя 13 лет, сообщил источник - 07.03.2025, ПРАЙМ
Турция инициировала возвращение Сирии в ОИС спустя 13 лет, сообщил источник
Анкара инициировала возвращение Сирии в Организацию исламского сотрудничества (ОИС) спустя 13 лет, глава МИД САР принял участие в обсуждениях в Джидде, сообщил... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T23:42+0300
2025-03-07T23:42+0300
2025-03-07T23:42+0300
политика
турция
организация исламского сотрудничества
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/03/841970391_0:77:1544:946_1920x0_80_0_0_56e90b125c1ff5d9337319365bc633fe.jpg
АНКАРА, 7 мар – ПРАЙМ. Анкара инициировала возвращение Сирии в Организацию исламского сотрудничества (ОИС) спустя 13 лет, глава МИД САР принял участие в обсуждениях в Джидде, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. В Джидде в пятницу при участии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана состоялось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел ОИС, в его повестку дня был включен вопрос о членстве Сирии в ОИС по инициативе Турции. "На встрече был принят проект резолюции, в который также внесла свой вклад Турция. Членство Сирии в ОИС, приостановленное почти на 13 лет, было возобновлено. После принятия резолюции министр иностранных дел новой сирийской администрации Эсаад Хасан Шейбани занял свое место за переговорным столом", - сообщил собеседник агентства. Членство Сирии было приостановлено в августе 2012 года на чрезвычайном саммите ОИС в Мекке.
https://1prime.ru/20250307/siriya-855577992.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/03/841970391_90:0:1455:1024_1920x0_80_0_0_6e9ffd8bf1fedf36f22c07579ae79ae8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, организация исламского сотрудничества
Политика, ТУРЦИЯ, Организация исламского сотрудничества
Турция инициировала возвращение Сирии в ОИС спустя 13 лет, сообщил источник
Источник: Турция инициировала возвращение Сирии в ОИС спустя 13 лет
АНКАРА, 7 мар – ПРАЙМ. Анкара инициировала возвращение Сирии в Организацию исламского сотрудничества (ОИС) спустя 13 лет, глава МИД САР принял участие в обсуждениях в Джидде, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
В Джидде в пятницу при участии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана состоялось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел ОИС, в его повестку дня был включен вопрос о членстве Сирии в ОИС по инициативе Турции.
"На встрече был принят проект резолюции, в который также внесла свой вклад Турция. Членство Сирии в ОИС, приостановленное почти на 13 лет, было возобновлено. После принятия резолюции министр иностранных дел новой сирийской администрации Эсаад Хасан Шейбани занял свое место за переговорным столом", - сообщил собеседник агентства.
МИД России сделал заявление об обострении ситуации в Сирии
Членство Сирии было приостановлено в августе 2012 года на чрезвычайном саммите ОИС в Мекке.