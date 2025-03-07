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Минцифры предложило оптимизировать оформление СНИЛС для иностранцев

Минцифры предложило оптимизировать оформление СНИЛС для иностранцев - 07.03.2025, ПРАЙМ

Минцифры предложило оптимизировать оформление СНИЛС для иностранцев

Минцифры предлагает оптимизировать оформление СНИЛС для иностранцев - документ может использоваться для создания подтвержденной учетной записи на "Госуслугах",... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T19:43+0300

2025-03-07T19:43+0300

2025-03-07T19:43+0300

минцифры

снилс

иностранцы

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Минцифры предлагает оптимизировать оформление СНИЛС для иностранцев - документ может использоваться для создания подтвержденной учетной записи на "Госуслугах", что необходимо для покупки сим-карты, соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте нормативных правовых актов. "Проект постановления правительства Российской Федерации… разработан в целях упрощения порядка регистрации иностранных граждан или лиц без гражданства в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее – ЕСИА)", - сказано в пояснительной записке к проекту. "Центры обслуживания смогут с помощью ЕСИА направлять сведения об иностранце в Социальный фонд для получения СНИЛС. Далее документ будет использоваться для создания подтверждённой учётной записи Госуслуг... Оформить СНИЛС, создать и подтвердить учётную запись Госуслуг и зарегистрировать биометрию для покупки сим-карты можно будет за один визит", - прокомментировали в пресс-службе Минцифры. Уточняется, что обновленные правила позволят сократить срок оформления СНИЛС для иностранцев, а также срок передачи сведений о нем в различные информсистемы. С 1 января в России в силу вступили нормы, согласно которым иностранцы и лица без гражданства теперь смогут приобретать сим-карты в России только при посещении офиса оператора связи, а один человек сможет зарегистрировать на себя не более 10 сим-карт. Так, согласно новым правилам, для заключения договора потребуется СНИЛС, учетная запись "Госуслуг" и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. Для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука).

https://1prime.ru/20250224/snils-855102068.html

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минцифры, снилс, иностранцы