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В СФ сочли риторику Макрона в адрес РФ незакрытым историческим гештальтом

В СФ сочли риторику Макрона в адрес РФ незакрытым историческим гештальтом - 07.03.2025, ПРАЙМ

В СФ сочли риторику Макрона в адрес РФ незакрытым историческим гештальтом

Враждебная риторика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России является следствием незакрытого исторического гештальта, заявил РИА Новости сенатор... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T13:44+0300

2025-03-07T13:44+0300

2025-03-07T13:44+0300

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Враждебная риторика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России является следствием незакрытого исторического гештальта, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов, отметив, что лидерам ряда стран ЕС было бы неплохо вспомнить азы дипломатического этикета. Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. "Враждебная риторика французского президента в отношении России - это такой незакрытый многовековой исторический "гештальт". Плохая, как я полагаю, для господина Макрона, попытка милитаристского позиционирования с одновременным призывом к созданию нового европейского "священного" союза с целью шантажа нашей страны. Очевидно, что европейским руководителям пришла пора вспоминать азы дипломатического этикета и начинать разговор в иной эмоциональной и деловой тональности", - сказал Перминов. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

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россия, франция, общество , эммануэль макрон