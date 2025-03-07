Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В СФ сочли риторику Макрона в адрес РФ незакрытым историческим гештальтом - 07.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250307/sovfed-855567097.html
В СФ сочли риторику Макрона в адрес РФ незакрытым историческим гештальтом
В СФ сочли риторику Макрона в адрес РФ незакрытым историческим гештальтом - 07.03.2025, ПРАЙМ
В СФ сочли риторику Макрона в адрес РФ незакрытым историческим гештальтом
Враждебная риторика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России является следствием незакрытого исторического гештальта, заявил РИА Новости сенатор... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T13:44+0300
2025-03-07T13:44+0300
политика
россия
франция
общество
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Враждебная риторика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России является следствием незакрытого исторического гештальта, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов, отметив, что лидерам ряда стран ЕС было бы неплохо вспомнить азы дипломатического этикета. Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. "Враждебная риторика французского президента в отношении России - это такой незакрытый многовековой исторический "гештальт". Плохая, как я полагаю, для господина Макрона, попытка милитаристского позиционирования с одновременным призывом к созданию нового европейского "священного" союза с целью шантажа нашей страны. Очевидно, что европейским руководителям пришла пора вспоминать азы дипломатического этикета и начинать разговор в иной эмоциональной и деловой тональности", - сказал Перминов. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20250307/grossi-855556573.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:209:947:919_1920x0_80_0_0_3c731f0b4a7aa0676e2f91d0ee336e77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, франция, общество , эммануэль макрон
Политика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Общество , Эммануэль Макрон
13:44 07.03.2025
 
В СФ сочли риторику Макрона в адрес РФ незакрытым историческим гештальтом

В СФ назвали риторику Макрона в адрес России незакрытым историческим гештальтом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Враждебная риторика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России является следствием незакрытого исторического гештальта, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов, отметив, что лидерам ряда стран ЕС было бы неплохо вспомнить азы дипломатического этикета.
Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
"Враждебная риторика французского президента в отношении России - это такой незакрытый многовековой исторический "гештальт". Плохая, как я полагаю, для господина Макрона, попытка милитаристского позиционирования с одновременным призывом к созданию нового европейского "священного" союза с целью шантажа нашей страны. Очевидно, что европейским руководителям пришла пора вспоминать азы дипломатического этикета и начинать разговор в иной эмоциональной и деловой тональности", - сказал Перминов.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой Росатома Лихачевым - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Глава МАГАТЭ отреагировал на слова Макрона о ядерном оружии
08:58
 
ПолитикаРОССИЯФРАНЦИЯОбществоЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала