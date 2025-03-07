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SpaceX заявила о "потере" космического корабля Starship

SpaceX заявила о "потере" космического корабля Starship - 07.03.2025, ПРАЙМ

SpaceX заявила о "потере" космического корабля Starship

Представитель компании SpaceX заявил о "потере" космического корабля Starship во время тестового запуска. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T03:19+0300

2025-03-07T03:19+0300

2025-03-07T03:19+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Представитель компании SpaceX заявил о "потере" космического корабля Starship во время тестового запуска. Восьмой тестовый запуск ракеты-носителя с космодрома Starbase в Техасе состоялся в 2.34 мск. "У нас был успешный запуск, успешное разделение, успешно захвачена ракета-носитель, к сожалению, мы потеряли связь, мы больше не получаем телеметрию с корабля", - сообщил представитель SpaceX в ходе трансляции. Из трансляции следует, что ракетный ускоритель Super Heavy успешно вернулся на стартовую площадку. Это вторая подряд потеря космического корабля Starship. Испытания 17 января, седьмые по счету, также завершились неудачей. Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года. SpaceX 13 октября сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета, шестой полет 20 ноября прошлого года также был успешным.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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