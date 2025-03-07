https://1prime.ru/20250307/sputnik-855561487.html

СМИ: американская компания отключила Украине доступ к спутниковым снимкам

СМИ: американская компания отключила Украине доступ к спутниковым снимкам - 07.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: американская компания отключила Украине доступ к спутниковым снимкам

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies прекратила предоставление Украине доступа к своим спутниковым снимкам, говорится в материале издания... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T11:13+0300

2025-03-07T11:13+0300

2025-03-07T11:13+0300

политика

сша

украина

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies прекратила предоставление Украине доступа к своим спутниковым снимкам, говорится в материале издания "Украинский милитарный портал"."Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам", - сказано в тексте публикации.Отмечается, что официальное обоснование, полученное от администрации Maxar, указывает на "административный запрос", но, на самом деле, это последствие запрета правительства США на предоставление Украине разведывательных данных.Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты перестали предоставлять разведывательные данные Киеву, однако продолжают передавать информацию о России и Украине ближайшим союзникам,Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома ранее передавал, что Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь Киеву, пока президент Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии такого решения.

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сша, украина, данные