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В "Эксперт РА" предсказали переток средств с вкладов в облигации
В "Эксперт РА" предсказали переток средств с вкладов в облигации - 07.03.2025, ПРАЙМ
В "Эксперт РА" предсказали переток средств с вкладов в облигации
Аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" ожидают, что большое количество денежных средств, сейчас находящихся в фондах ликвидности и депозитах, может... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T12:13+0300
2025-03-07T12:13+0300
2025-03-07T12:13+0300
экономика
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" ожидают, что большое количество денежных средств, сейчас находящихся в фондах ликвидности и депозитах, может попасть на рынок облигаций, когда появятся сигналы о смене монетарной политики, передает РБК.Отмечается, что инвесторы будут стремиться зафиксировать высокие процентные ставки на длительный срок. Однако, на данный момент, рынок оценивает перспективы смягчения денежно-кредитной политики с осторожностью и не ожидает снижения ключевой ставки до второй половины 2025 года.Кроме того, ЦБ сохраняет жесткую риторику и говорит о необходимости сохранения жестких монетарных условий в долгосрочной перспективе, возможно, допуская дальнейшее повышение ставки в 2025 году. Таким образом, инвесторы будут активно вкладывать средства в облигации, чтобы зафиксировать высокие доходы на долгосрочном периоде.
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В "Эксперт РА" предсказали переток средств с вкладов в облигации
В "Эксперт РА" спрогнозировали резкий переток средств с вкладов в облигации
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ.
Аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" ожидают, что большое количество денежных средств, сейчас находящихся в фондах ликвидности и депозитах, может попасть на рынок облигаций, когда появятся сигналы о смене монетарной политики, передает
РБК.
Отмечается, что инвесторы будут стремиться зафиксировать высокие процентные ставки на длительный срок. Однако, на данный момент, рынок оценивает перспективы смягчения денежно-кредитной политики с осторожностью и не ожидает снижения ключевой ставки до второй половины 2025 года.
Кроме того, ЦБ сохраняет жесткую риторику и говорит о необходимости сохранения жестких монетарных условий в долгосрочной перспективе, возможно, допуская дальнейшее повышение ставки в 2025 году. Таким образом, инвесторы будут активно вкладывать средства в облигации, чтобы зафиксировать высокие доходы на долгосрочном периоде.
Российские банки начали запускать страховки от потери процентов по вкладам