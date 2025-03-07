https://1prime.ru/20250307/sredstva-855563373.html

В "Эксперт РА" предсказали переток средств с вкладов в облигации

В "Эксперт РА" предсказали переток средств с вкладов в облигации - 07.03.2025, ПРАЙМ

В "Эксперт РА" предсказали переток средств с вкладов в облигации

Аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" ожидают, что большое количество денежных средств, сейчас находящихся в фондах ликвидности и депозитах, может... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T12:13+0300

2025-03-07T12:13+0300

2025-03-07T12:13+0300

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393080_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_6729ef659901edff8ea96c7f1ac31d14.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" ожидают, что большое количество денежных средств, сейчас находящихся в фондах ликвидности и депозитах, может попасть на рынок облигаций, когда появятся сигналы о смене монетарной политики, передает РБК.Отмечается, что инвесторы будут стремиться зафиксировать высокие процентные ставки на длительный срок. Однако, на данный момент, рынок оценивает перспективы смягчения денежно-кредитной политики с осторожностью и не ожидает снижения ключевой ставки до второй половины 2025 года.Кроме того, ЦБ сохраняет жесткую риторику и говорит о необходимости сохранения жестких монетарных условий в долгосрочной перспективе, возможно, допуская дальнейшее повышение ставки в 2025 году. Таким образом, инвесторы будут активно вкладывать средства в облигации, чтобы зафиксировать высокие доходы на долгосрочном периоде.

https://1prime.ru/20250306/banki-855520226.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40