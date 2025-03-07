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В США не верят в отказ Европы от обмена данными с США

В США не верят в отказ Европы от обмена данными с США - 07.03.2025, ПРАЙМ

В США не верят в отказ Европы от обмена данными с США

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что не верит в возможность отказа Европы от обмена данными с Вашингтоном, подобные допущения вызывают... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T04:52+0300

2025-03-07T04:52+0300

2025-03-07T04:52+0300

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ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что не верит в возможность отказа Европы от обмена данными с Вашингтоном, подобные допущения вызывают смех. "Мне смешно, потому что мы слышали эту историю раньше. Это обычно исходит от бывших руководителей нашего разведсообщества, которые пытаются политизировать свои должности, чтобы подорвать мирную миссию Трампа. Возможно, сейчас это исходит от людей из Европы, которые хотели бы бесконечного продолжения войны", - сказала Габбард в интервью Fox News. Так она ответила на просьбу прокомментировать сообщения о возможности того, что Европа перестанет делиться разведданными со Штатами. По словам Габбард, в недавнем времени она встречалась с несколькими различными представителями европейских разведструктур, которые заявили о намерении продолжать сотрудничество. Американские СМИ ранее сообщали, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву разведданные. Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что в 6 вечера понедельника (2.00 мск вторника) ведомству был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

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мировая экономика, общество , украина, сша, рф, тулси габбард, дональд трамп, владимир зеленский