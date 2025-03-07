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США планируют взимать со связанных с КНР судов сборы за стоянку в портах - 07.03.2025, ПРАЙМ
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США планируют взимать со связанных с КНР судов сборы за стоянку в портах
США планируют взимать со связанных с КНР судов сборы за стоянку в портах - 07.03.2025, ПРАЙМ
США планируют взимать со связанных с КНР судов сборы за стоянку в портах
Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести сборы за стоянку в американских портах для судов любых флотов, в составе которых есть суда,... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T10:45+0300
2025-03-07T10:45+0300
бизнес
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести сборы за стоянку в американских портах для судов любых флотов, в составе которых есть суда, построенные в Китае или ходящие под ее флагом, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект указа. "В проекте указа... предлагается взимать сборы с любого судна, заходящего в порты США, "независимо от места его постройки или регистрации, если это судно входит в состав флота, в котором есть построенные или зарегистрированные в КНР суда", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Рейтер, документ основан на февральском предложении офиса торгового представителя США, согласно которому некитайские операторы морских перевозок, эксплуатирующие суда китайской постройки, будут платить до 1,5 миллиона долларов за вход в порт. Как подчеркивает агентство, в тексте проекта указа не приводятся возможные размеры этих пошлин и формулы их расчетов. При этом в документе содержится призыв в адрес чиновников США потребовать у союзников и партнеров принять аналогичные меры и пригрозить при этом ответными действиями в случае отказа. Согласно проекту указа, США также могут ввести пошлины на оборудование для обработки грузов из КНР. Агентство сообщает, что принятие такого указа может привести к существенному росту расходов для крупных контейнерных перевозчиков, в том числе для компаний Cosco Shipping, MSC и Maersk. Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что если США будут настаивать на начале тарифной, торговой или любой другой войны, "Китай будет сражаться до конца".
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бизнес, сша, китай
Бизнес, США, КИТАЙ
10:45 07.03.2025
 
США планируют взимать со связанных с КНР судов сборы за стоянку в портах

Reuters: США хотят взимать со связанных с КНР судов сборы за стоянку в портах

© Фото : DP WorldПорт Джабаль-Али, ОАЭ
Порт Джабаль-Али, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© Фото : DP World
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести сборы за стоянку в американских портах для судов любых флотов, в составе которых есть суда, построенные в Китае или ходящие под ее флагом, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект указа.
"В проекте указа... предлагается взимать сборы с любого судна, заходящего в порты США, "независимо от места его постройки или регистрации, если это судно входит в состав флота, в котором есть построенные или зарегистрированные в КНР суда", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Рейтер, документ основан на февральском предложении офиса торгового представителя США, согласно которому некитайские операторы морских перевозок, эксплуатирующие суда китайской постройки, будут платить до 1,5 миллиона долларов за вход в порт.
Как подчеркивает агентство, в тексте проекта указа не приводятся возможные размеры этих пошлин и формулы их расчетов. При этом в документе содержится призыв в адрес чиновников США потребовать у союзников и партнеров принять аналогичные меры и пригрозить при этом ответными действиями в случае отказа.
Согласно проекту указа, США также могут ввести пошлины на оборудование для обработки грузов из КНР.
Агентство сообщает, что принятие такого указа может привести к существенному росту расходов для крупных контейнерных перевозчиков, в том числе для компаний Cosco Shipping, MSC и Maersk.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что если США будут настаивать на начале тарифной, торговой или любой другой войны, "Китай будет сражаться до конца".
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