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ВВС США отмечают рекордно низкую боеспособность своих самолетов, пишут СМИ - 07.03.2025, ПРАЙМ
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ВВС США отмечают рекордно низкую боеспособность своих самолетов, пишут СМИ
ВВС США отмечают рекордно низкую боеспособность своих самолетов, пишут СМИ - 07.03.2025, ПРАЙМ
ВВС США отмечают рекордно низкую боеспособность своих самолетов, пишут СМИ
ВВС США фиксируют рекордно низкую боеспособность своих самолетов за последнее время, сообщает портал Defense News со ссылкой на собственный анализ. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T11:49+0300
2025-03-07T11:49+0300
вооружения
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. ВВС США фиксируют рекордно низкую боеспособность своих самолетов за последнее время, сообщает портал Defense News со ссылкой на собственный анализ. "В среднем более шести из десяти самолетов в парке ВВС были в состоянии выполнять свои задачи в 2024 финансовом году. Уровень готовности к выполнению миссий по всему парку составил 62% и стал самым низким за последнее время", - пишет портал. Портал подчеркивает, что самолеты ВВС США устаревают и поддерживать их в готовности к выполнению боевых задач становится все сложнее. Все это несмотря на то, что, как подчеркивает издание, в настоящее время парк ВВС США сократился до 5025 самолетов, это минимальный показатель за всю их 78-летнюю историю. Уровень боеготовности в 62% означает, что из около пяти тысяч самолетов в среднем порядка 1,9 тысячи были не в строю в конкретно взятый день.
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сша
Вооружения, США
11:49 07.03.2025
 
ВВС США отмечают рекордно низкую боеспособность своих самолетов, пишут СМИ

Defense News: ВВС США фиксируют рекордно низкую боеспособность своих самолетов

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John RavenСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John Raven
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. ВВС США фиксируют рекордно низкую боеспособность своих самолетов за последнее время, сообщает портал Defense News со ссылкой на собственный анализ.
"В среднем более шести из десяти самолетов в парке ВВС были в состоянии выполнять свои задачи в 2024 финансовом году. Уровень готовности к выполнению миссий по всему парку составил 62% и стал самым низким за последнее время", - пишет портал.
Портал подчеркивает, что самолеты ВВС США устаревают и поддерживать их в готовности к выполнению боевых задач становится все сложнее.
Все это несмотря на то, что, как подчеркивает издание, в настоящее время парк ВВС США сократился до 5025 самолетов, это минимальный показатель за всю их 78-летнюю историю.
Уровень боеготовности в 62% означает, что из около пяти тысяч самолетов в среднем порядка 1,9 тысячи были не в строю в конкретно взятый день.
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