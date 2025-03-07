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США остановили начавшийся при Байдене "коллапс производства", заявил Трамп - 07.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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США остановили начавшийся при Байдене "коллапс производства", заявил Трамп
США остановили начавшийся при Байдене "коллапс производства", заявил Трамп - 07.03.2025, ПРАЙМ
США остановили начавшийся при Байдене "коллапс производства", заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановила промышленный спад, начавшийся при Джо Байдене, и запустила "новый бум" в производственном... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T20:23+0300
2025-03-07T20:25+0300
экономика
сша
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ВАШИНГТОН, 7 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановила промышленный спад, начавшийся при Джо Байдене, и запустила "новый бум" в производственном секторе. "Мы не только остановили обвал производства, но и начали его быстро восстанавливать. В феврале появилось 10 тысяч новых рабочих мест в промышленности", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. Президент США отметил, что за один месяц в автомобильной отрасли создано 9 тысяч новых рабочих мест. "Компании понимают, что ситуация меняется, и начинают расширяться. Производственные индексы подтверждают: США вступили в новый промышленный бум", – заявил он. Ранее Трамп напоминал, что за годы действия NAFTA (Североамериканского соглашения о свободной торговле - ред.) в США закрылось 90 тысяч заводов и фабрик, но теперь "процесс разворачивается вспять".
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сша, дональд трамп
Экономика, США, Дональд Трамп
20:23 07.03.2025 (обновлено: 20:25 07.03.2025)
 
США остановили начавшийся при Байдене "коллапс производства", заявил Трамп

Трамп: США остановили спад производства - промышленность переживает бум

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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ВАШИНГТОН, 7 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановила промышленный спад, начавшийся при Джо Байдене, и запустила "новый бум" в производственном секторе.
"Мы не только остановили обвал производства, но и начали его быстро восстанавливать. В феврале появилось 10 тысяч новых рабочих мест в промышленности", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Президент США отметил, что за один месяц в автомобильной отрасли создано 9 тысяч новых рабочих мест. "Компании понимают, что ситуация меняется, и начинают расширяться. Производственные индексы подтверждают: США вступили в новый промышленный бум", – заявил он.
Тирасполь
В ПМР заявили о нехватке газа для запуска промышленных предприятий
5 марта, 15:01
Ранее Трамп напоминал, что за годы действия NAFTA (Североамериканского соглашения о свободной торговле - ред.) в США закрылось 90 тысяч заводов и фабрик, но теперь "процесс разворачивается вспять".
 
ЭкономикаСШАДональд Трамп
 
 
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