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Стало известно о последствиях неудачного запуска корабля Starship - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Стало известно о последствиях неудачного запуска корабля Starship
Стало известно о последствиях неудачного запуска корабля Starship - 07.03.2025, ПРАЙМ
Стало известно о последствиях неудачного запуска корабля Starship
Неудачный запуск космического корабля Starship нарушил маршруты около 240 рейсов в США в четверг, более двух десятков самолетов были вынуждены сменить курс... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T22:49+0300
2025-03-07T23:17+0300
происшествия
сша
starship
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Неудачный запуск космического корабля Starship нарушил маршруты около 240 рейсов в США в четверг, более двух десятков самолетов были вынуждены сменить курс из-за обломков, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США. Ранее FAA сообщало о временном закрытии аэропортов в городах Майами, Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич. "Взрыв космического корабля Starship компании SpaceX в четверг нарушил около 240 рейсов, в том числе потребовал перенаправления более двух десятков самолетов из-за проблем с космическим мусором", - пишет Рейтер со ссылкой на FAA. Исходя из заявления FAA, инцидент привел к 171 задержке вылета, 28 рейсов были перенаправлены, а посадка 40 самолетов, находившихся в воздухе, была задержана в среднем на 22 минуты. Ранее компания SpaceX сообщила, что во время выведения космического корабля Starship на орбиту произошел "быстрый внеплановый демонтаж". Этот термин стал популярным после того, как в апреле 2023 года специалисты SpaceX таким образом описали взрыв аппарата после старта.
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сша, starship
Происшествия, США, Starship
22:49 07.03.2025 (обновлено: 23:17 07.03.2025)
 
Стало известно о последствиях неудачного запуска корабля Starship

Reuters: неудачный запуск корабля Starship нарушил маршруты 240 рейсов в США

© flickr.com / SpaceX"Старт ракеты Falcon 9. Архивное фото
Старт ракеты Falcon 9. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© flickr.com / SpaceX
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Неудачный запуск космического корабля Starship нарушил маршруты около 240 рейсов в США в четверг, более двух десятков самолетов были вынуждены сменить курс из-за обломков, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.
Ранее FAA сообщало о временном закрытии аэропортов в городах Майами, Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич.
"Взрыв космического корабля Starship компании SpaceX в четверг нарушил около 240 рейсов, в том числе потребовал перенаправления более двух десятков самолетов из-за проблем с космическим мусором", - пишет Рейтер со ссылкой на FAA.
Исходя из заявления FAA, инцидент привел к 171 задержке вылета, 28 рейсов были перенаправлены, а посадка 40 самолетов, находившихся в воздухе, была задержана в среднем на 22 минуты.
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Ранее компания SpaceX сообщила, что во время выведения космического корабля Starship на орбиту произошел "быстрый внеплановый демонтаж". Этот термин стал популярным после того, как в апреле 2023 года специалисты SpaceX таким образом описали взрыв аппарата после старта.
 
ПроисшествияСШАStarship
 
 
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