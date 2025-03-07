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В ЕС зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости - 07.03.2025, ПРАЙМ
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В ЕС зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости
В ЕС зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости - 07.03.2025, ПРАЙМ
В ЕС зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости
Рекордное снижение рождаемости зафиксировано в Евросоюзе в 2023 году, следует из данных, которые публикует в пятницу европейское статистическое бюро Евростат. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T17:16+0300
2025-03-07T17:16+0300
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - ПРАЙМ. Рекордное снижение рождаемости зафиксировано в Евросоюзе в 2023 году, следует из данных, которые публикует в пятницу европейское статистическое бюро Евростат. "В 2023 году в ЕС родились 3,67 миллиона детей, что на 5,4% меньше в сравнении с 3,88 миллионами в 2022 году. Это самое значительное годовое снижение, зафиксированное с 1961 года", - говорится в сообщении Евростата. По его данным, суммарный коэффициент рождаемости в ЕС составил 1,38 ребенка на женщину по сравнению с 1,46 в 2022 году. На этом фоне лучшая в ЕС ситуация с рождаемостью в 2023 году отмечена в Болгарии, где суммарный коэффициент рождаемости составил 1,81. За ней следуют Франция (1,66) и Венгрия (1,55). Самые низкие показатели наблюдались на Мальте (1,06), в Испании (1,12) и в Литве (1,18).
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ес, евростат, мировая экономика
Экономика, ЕС, Евростат, Мировая экономика
17:16 07.03.2025
 
В ЕС зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости

Евростат: в ЕС зафиксировано рекордное снижение уровня рождаемости

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРоддом "Саввино" в Подмосковье
Роддом Саввино в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - ПРАЙМ. Рекордное снижение рождаемости зафиксировано в Евросоюзе в 2023 году, следует из данных, которые публикует в пятницу европейское статистическое бюро Евростат.
"В 2023 году в ЕС родились 3,67 миллиона детей, что на 5,4% меньше в сравнении с 3,88 миллионами в 2022 году. Это самое значительное годовое снижение, зафиксированное с 1961 года", - говорится в сообщении Евростата.
По его данным, суммарный коэффициент рождаемости в ЕС составил 1,38 ребенка на женщину по сравнению с 1,46 в 2022 году.
На этом фоне лучшая в ЕС ситуация с рождаемостью в 2023 году отмечена в Болгарии, где суммарный коэффициент рождаемости составил 1,81. За ней следуют Франция (1,66) и Венгрия (1,55). Самые низкие показатели наблюдались на Мальте (1,06), в Испании (1,12) и в Литве (1,18).
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