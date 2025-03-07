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СМИ: сторонники Асада организовали серию нападений в Латакии

СМИ: сторонники Асада организовали серию нападений в Латакии - 07.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: сторонники Асада организовали серию нападений в Латакии

Сторонники бывшего президента Сирии Башара Асада организовали серию нападений в районе Джебла в провинции Латакия на сотрудников службы безопасности новых... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T00:48+0300

2025-03-07T00:48+0300

2025-03-07T00:48+0300

мировая экономика

общество

сирия

латакия

дамаск

башар асад

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БЕЙРУТ, 6 мар - ПРАЙМ. Сторонники бывшего президента Сирии Башара Асада организовали серию нападений в районе Джебла в провинции Латакия на сотрудников службы безопасности новых властей, сообщает сирийская газета "Аль-Ватан". "Вооруженные силы окажут содействие силам безопасности, которые взяли на себя удары вооруженных групп сторонников Асада организованных одновременно в разных местах",- пишет издание. По данным газеты, армия направила в район Джаблы дополнительные силы для наведения порядка и противодействия атакующим силам. Телеканал Syria TV со ссылкой на свои источники сообщает, что в результате нападений вооруженных отрядов, убиты 13 силовиков. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

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мировая экономика, общество , сирия, латакия, дамаск, башар асад