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СМИ: сторонники Асада организовали серию нападений в Латакии
СМИ: сторонники Асада организовали серию нападений в Латакии - 07.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: сторонники Асада организовали серию нападений в Латакии
Сторонники бывшего президента Сирии Башара Асада организовали серию нападений в районе Джебла в провинции Латакия на сотрудников службы безопасности новых... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T00:48+0300
2025-03-07T00:48+0300
2025-03-07T00:48+0300
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БЕЙРУТ, 6 мар - ПРАЙМ. Сторонники бывшего президента Сирии Башара Асада организовали серию нападений в районе Джебла в провинции Латакия на сотрудников службы безопасности новых властей, сообщает сирийская газета "Аль-Ватан".
"Вооруженные силы окажут содействие силам безопасности, которые взяли на себя удары вооруженных групп сторонников Асада организованных одновременно в разных местах",- пишет издание.
По данным газеты, армия направила в район Джаблы дополнительные силы для наведения порядка и противодействия атакующим силам.
Телеканал Syria TV со ссылкой на свои источники сообщает, что в результате нападений вооруженных отрядов, убиты 13 силовиков.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
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мировая экономика, общество , сирия, латакия, дамаск, башар асад
Мировая экономика, Общество , СИРИЯ, Латакия, Дамаск, Башар Асад
СМИ: сторонники Асада организовали серию нападений в Латакии
"Аль-Ватан": сторонники Асада организовали серию нападений в районе Джебла
БЕЙРУТ, 6 мар - ПРАЙМ. Сторонники бывшего президента Сирии Башара Асада организовали серию нападений в районе Джебла в провинции Латакия на сотрудников службы безопасности новых властей, сообщает сирийская газета "Аль-Ватан".
"Вооруженные силы окажут содействие силам безопасности, которые взяли на себя удары вооруженных групп сторонников Асада организованных одновременно в разных местах",- пишет издание.
По данным газеты, армия направила в район Джаблы дополнительные силы для наведения порядка и противодействия атакующим силам.
Телеканал Syria TV со ссылкой на свои источники сообщает, что в результате нападений вооруженных отрядов, убиты 13 силовиков.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.