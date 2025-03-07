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Суд в Швейцарии продлил Nord Stream 2 AG срок выплат мелким кредиторам

Суд в Швейцарии продлил Nord Stream 2 AG срок выплат мелким кредиторам - 07.03.2025, ПРАЙМ

Суд в Швейцарии продлил Nord Stream 2 AG срок выплат мелким кредиторам

Суд в Швейцарии продлил оператору "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG отсрочку по выплатам мелким кредиторам до 9 мая, сообщается в материалах суда. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T11:20+0300

2025-03-07T11:20+0300

2025-03-07T11:20+0300

газ

швейцария

северный поток - 2

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Суд в Швейцарии продлил оператору "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG отсрочку по выплатам мелким кредиторам до 9 мая, сообщается в материалах суда. В январе суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. "Решением суда кантона Цуг от 6 марта 2025 года 60-дневный срок, установленный решением суда кантона Цуг 9 января, для удовлетворения требований всех мелких кредиторов и направления соответствующих платежных квитанций в кантональный суд Цуга был продлен до 9 мая 2025 года на основании ходатайства административного управляющего от 5 марта 2025 года",- говорится в материалах суда. В декабре в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG. "Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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газ, швейцария, северный поток - 2