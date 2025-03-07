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Суд оштрафовал Google за отказ выполнить требование Роскомнадзора
Суд оштрафовал Google за отказ выполнить требование Роскомнадзора - 07.03.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Google за отказ выполнить требование Роскомнадзора
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 миллиона рублей за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту по требованию Роскомнадзора, сообщили... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T11:58+0300
2025-03-07T11:58+0300
2025-03-07T11:58+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 миллиона рублей за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту по требованию Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Роскомнадзор составил протокол за отсутствие отчета о результатах рассмотрения обращений, в которых содержатся сведения об информации, распространяемой с нарушением закона. Кроме того, этот же суд в пятницу рассмотрит еще один протокол в отношении компании Google, составленный по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за отказ удалить запрещённый контент.
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технологии, роскомнадзор, google
Технологии, Роскомнадзор, Google
Суд оштрафовал Google за отказ выполнить требование Роскомнадзора
Суд оштрафовал Google за отказ выполнить требование РКН на 3,5 миллиона рублей
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 миллиона рублей за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту по требованию Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Роскомнадзор составил протокол за отсутствие отчета о результатах рассмотрения обращений, в которых содержатся сведения об информации, распространяемой с нарушением закона.
Кроме того, этот же суд в пятницу рассмотрит еще один протокол в отношении компании Google, составленный по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за отказ удалить запрещённый контент.
Суд в Москве рассмотрит жалобу Google на штраф в 8 миллиардов рублей