https://1prime.ru/20250307/sud-855562821.html

Суд оштрафовал Google за отказ выполнить требование Роскомнадзора

Суд оштрафовал Google за отказ выполнить требование Роскомнадзора - 07.03.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал Google за отказ выполнить требование Роскомнадзора

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 миллиона рублей за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту по требованию Роскомнадзора, сообщили... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T11:58+0300

2025-03-07T11:58+0300

2025-03-07T11:58+0300

технологии

роскомнадзор

google

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 миллиона рублей за отказ ограничить доступ к запрещенному контенту по требованию Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Роскомнадзор составил протокол за отсутствие отчета о результатах рассмотрения обращений, в которых содержатся сведения об информации, распространяемой с нарушением закона. Кроме того, этот же суд в пятницу рассмотрит еще один протокол в отношении компании Google, составленный по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за отказ удалить запрещённый контент.

https://1prime.ru/20250301/shtraf-855373420.html

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технологии, роскомнадзор, google