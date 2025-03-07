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Telegram ввел платные сообщения и блок со сведениями о незнакомцах

Telegram ввел платные сообщения и блок со сведениями о незнакомцах - 07.03.2025, ПРАЙМ

Telegram ввел платные сообщения и блок со сведениями о незнакомцах

Мессенджер Telegram ввел возможность сделать отправку сообщений за внутреннюю валюту для пользователей не из списка контактов, а также отображение базовой... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T18:32+0300

2025-03-07T18:32+0300

2025-03-07T18:33+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram ввел возможность сделать отправку сообщений за внутреннюю валюту для пользователей не из списка контактов, а также отображение базовой информации о новом собеседнике, которая поможет моментально распознать мошенника, сообщил мессенджер в блоге. "Если Вам часто пишут в Telegram, Вы можете сделать отправку сообщений платной для пользователей, которых нет в вашем списке контактов. Так с вами смогут связаться только те, кто действительно ценит ваше время, - и вы будете не только полностью контролировать свои чаты, но и получать звёзды за уделённое незнакомцам внимание", - указано в сообщении. "Помимо этого, в новых чатах теперь отображается базовая информация о собеседнике, которая поможет моментально распознать мошенника", - говорится в сообщении. К базовой информации, в частности, отнесена страна собеседника, общие с ним группы, дата регистрации в Telegram. "Подписку Telegram Premium можно оплатить звёздами, а стартапы могут ещё больше экономить на отправке проверочных кодов благодаря Платформе верификации 2.0. Это и многое другое - в мартовском обновлении Telegram", - добавляется там же. Мессенджер также отметил, что звезды можно использовать для получения преимуществ подписки Telegram Premium или вывести их через платформу Fragment и получить вознаграждение.

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