https://1prime.ru/20250307/toplivo-855568984.html

Кабмин изучит предложение повысить приоритетность поставок топлива по ж/д

Кабмин изучит предложение повысить приоритетность поставок топлива по ж/д - 07.03.2025, ПРАЙМ

Кабмин изучит предложение повысить приоритетность поставок топлива по ж/д

Правительство РФ изучает предложение нефтяников повысить приоритетность поставок топлива по железной дороге на весенне-летний период, сообщил вице-премьер РФ... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T14:17+0300

2025-03-07T14:17+0300

2025-03-07T14:17+0300

энергетика

россия

топливо

александр новак

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ изучает предложение нефтяников повысить приоритетность поставок топлива по железной дороге на весенне-летний период, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Такие предложения есть со стороны нефтяных компаний и Минэнерго. Они рассматриваются с учетом действующих правил недискриминационного доступа. Если будут проблемы со снабжением и вывозом нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, что будет влиять на внутренний рынок и на дефицит производства, в свою очередь, это будет влиять на цены. Тогда, естественно, мы будем, как в прошлом году, обеспечивать приоритетный вывоз", – сказал он журналистам. "Пока мы мониторим ситуацию. Можно принять любые решения, это зависит от правительства. Мы будем исходить из целесообразности, чтобы был обеспечен внутренний рынок", – добавил вице-премьер. Рынок, как добавил Новак, пока стабилен и полностью обеспечен объемами топлива. Новак в конце февраля поручил профильным ведомствам подготовить предложения по повышению приоритетности поставок топлива на внутренний рынок по железной дороге в третью очередь из шестой, следовало из протокола совещания по нефтепродуктам, с которым ознакомилось РИА Новости. До этого глава Минэнерго Сергей Цивилев заявлял, что министерство готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен.

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россия, топливо, александр новак