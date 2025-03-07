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Кабмин изучит предложение повысить приоритетность поставок топлива по ж/д
Кабмин изучит предложение повысить приоритетность поставок топлива по ж/д - 07.03.2025, ПРАЙМ
Кабмин изучит предложение повысить приоритетность поставок топлива по ж/д
Правительство РФ изучает предложение нефтяников повысить приоритетность поставок топлива по железной дороге на весенне-летний период, сообщил вице-премьер РФ... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T14:17+0300
2025-03-07T14:17+0300
2025-03-07T14:17+0300
энергетика
россия
топливо
александр новак
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ изучает предложение нефтяников повысить приоритетность поставок топлива по железной дороге на весенне-летний период, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Такие предложения есть со стороны нефтяных компаний и Минэнерго. Они рассматриваются с учетом действующих правил недискриминационного доступа. Если будут проблемы со снабжением и вывозом нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, что будет влиять на внутренний рынок и на дефицит производства, в свою очередь, это будет влиять на цены. Тогда, естественно, мы будем, как в прошлом году, обеспечивать приоритетный вывоз", – сказал он журналистам. "Пока мы мониторим ситуацию. Можно принять любые решения, это зависит от правительства. Мы будем исходить из целесообразности, чтобы был обеспечен внутренний рынок", – добавил вице-премьер. Рынок, как добавил Новак, пока стабилен и полностью обеспечен объемами топлива. Новак в конце февраля поручил профильным ведомствам подготовить предложения по повышению приоритетности поставок топлива на внутренний рынок по железной дороге в третью очередь из шестой, следовало из протокола совещания по нефтепродуктам, с которым ознакомилось РИА Новости. До этого глава Минэнерго Сергей Цивилев заявлял, что министерство готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен.
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россия, топливо, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, топливо, Александр Новак
Кабмин изучит предложение повысить приоритетность поставок топлива по ж/д
Новак: кабмин изучит предложение повысить приоритетность поставок топлива по ж/д
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ изучает предложение нефтяников повысить приоритетность поставок топлива по железной дороге на весенне-летний период, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Такие предложения есть со стороны нефтяных компаний и Минэнерго. Они рассматриваются с учетом действующих правил недискриминационного доступа. Если будут проблемы со снабжением и вывозом нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, что будет влиять на внутренний рынок и на дефицит производства, в свою очередь, это будет влиять на цены. Тогда, естественно, мы будем, как в прошлом году, обеспечивать приоритетный вывоз", – сказал он журналистам.
"Пока мы мониторим ситуацию. Можно принять любые решения, это зависит от правительства. Мы будем исходить из целесообразности, чтобы был обеспечен внутренний рынок", – добавил вице-премьер.
Рынок, как добавил Новак, пока стабилен и полностью обеспечен объемами топлива.
Новак в конце февраля поручил профильным ведомствам подготовить предложения по повышению приоритетности поставок топлива на внутренний рынок по железной дороге в третью очередь из шестой, следовало из протокола совещания по нефтепродуктам, с которым ознакомилось РИА Новости. До этого глава Минэнерго Сергей Цивилев заявлял, что министерство готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен.
Назван эффект от повышения приоритета доставки топлива по ж/д в России