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Товарооборот Китая и США в январе-феврале вырос на 2,4%
Товарооборот Китая и США в январе-феврале вырос на 2,4% - 07.03.2025, ПРАЙМ
Товарооборот Китая и США в январе-феврале вырос на 2,4%
Товарооборот Китая и CША по итогам января-февраля 2025 года вырос на 2,4% в годовом выражении, составив 102,069 миллиарда долларов, свидетельствуют... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T06:59+0300
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ПЕКИН, 7 мар - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША по итогам января-февраля 2025 года вырос на 2,4% в годовом выражении, составив 102,069 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.
США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в январе-феврале вырос в годовом выражении на 2,3% и составил 75,558 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 26,511 миллиарда долларов, на 2,7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По итогам 2024 года товарооборот Китая и CША вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов.
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Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, КНР, ЕС
Товарооборот Китая и США в январе-феврале вырос на 2,4%
Товарооборот Китая и CША по итогам января-февраля вырос на 2,4%
ПЕКИН, 7 мар - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША по итогам января-февраля 2025 года вырос на 2,4% в годовом выражении, составив 102,069 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.
США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США в январе-феврале вырос в годовом выражении на 2,3% и составил 75,558 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 26,511 миллиарда долларов, на 2,7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По итогам 2024 года товарооборот Китая и CША вырос на 3,7% в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов.