https://1prime.ru/20250307/toyota-855578464.html

Руководство Toyota решило приостановить три линии на двух заводах

Руководство Toyota решило приостановить три линии на двух заводах - 07.03.2025, ПРАЙМ

Руководство Toyota решило приостановить три линии на двух заводах

Автоконцерн Toyota приостанавливает три линии на двух заводах в префектуре Аити утром в понедельник из-за нехватки деталей после взрыва на заводе компании Chuo... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T18:21+0300

2025-03-07T18:21+0300

2025-03-07T18:21+0300

происшествия

toyota

приостановка

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ТОКИО, 7 мар – ПРАЙМ. Автоконцерн Toyota приостанавливает три линии на двух заводах в префектуре Аити утром в понедельник из-за нехватки деталей после взрыва на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном, сообщило агентство Kyodo. На линиях, которые будут остановлены, производятся модели Harrier и RAV4. Сроки возобновления работы неизвестны. В четверг на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном Toyota, прогремел взрыв. Один человек погиб, двое получили ранения. На заводе производят пружины и другие детали для автомобилей. Сообщалось, что в здании взорвался пылесборник. В 2023 году на этом заводе также прогремел взрыв, в результате чего из-за нехватки деталей автоконцерн Toyota был вынужден остановить 13 линий на 8 заводах, для восстановления работы потребовалось 10 дней.

https://1prime.ru/20250223/avto-855175200.html

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toyota, приостановка