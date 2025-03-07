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Руководство Toyota решило приостановить три линии на двух заводах - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Руководство Toyota решило приостановить три линии на двух заводах
Руководство Toyota решило приостановить три линии на двух заводах - 07.03.2025, ПРАЙМ
Руководство Toyota решило приостановить три линии на двух заводах
Автоконцерн Toyota приостанавливает три линии на двух заводах в префектуре Аити утром в понедельник из-за нехватки деталей после взрыва на заводе компании Chuo... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T18:21+0300
2025-03-07T18:21+0300
происшествия
toyota
приостановка
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ТОКИО, 7 мар – ПРАЙМ. Автоконцерн Toyota приостанавливает три линии на двух заводах в префектуре Аити утром в понедельник из-за нехватки деталей после взрыва на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном, сообщило агентство Kyodo. На линиях, которые будут остановлены, производятся модели Harrier и RAV4. Сроки возобновления работы неизвестны. В четверг на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном Toyota, прогремел взрыв. Один человек погиб, двое получили ранения. На заводе производят пружины и другие детали для автомобилей. Сообщалось, что в здании взорвался пылесборник. В 2023 году на этом заводе также прогремел взрыв, в результате чего из-за нехватки деталей автоконцерн Toyota был вынужден остановить 13 линий на 8 заводах, для восстановления работы потребовалось 10 дней.
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toyota, приостановка
Происшествия, Toyota, приостановка
18:21 07.03.2025
 
Руководство Toyota решило приостановить три линии на двух заводах

Kyodo: Toyota остановит 3 линии на 2 заводах после взрыва на заводе Chuo Spring

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк%Автосалон Toyota
%Автосалон Toyota - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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ТОКИО, 7 мар – ПРАЙМ. Автоконцерн Toyota приостанавливает три линии на двух заводах в префектуре Аити утром в понедельник из-за нехватки деталей после взрыва на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном, сообщило агентство Kyodo.
На линиях, которые будут остановлены, производятся модели Harrier и RAV4. Сроки возобновления работы неизвестны.
В четверг на заводе компании Chuo Spring, аффилированной с автоконцерном Toyota, прогремел взрыв. Один человек погиб, двое получили ранения. На заводе производят пружины и другие детали для автомобилей. Сообщалось, что в здании взорвался пылесборник.
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В 2023 году на этом заводе также прогремел взрыв, в результате чего из-за нехватки деталей автоконцерн Toyota был вынужден остановить 13 линий на 8 заводах, для восстановления работы потребовалось 10 дней.
 
ПроисшествияToyotaприостановка
 
 
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