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Трамп решит, продолжать ли военную помощь Украине, заявил Хегсет

Трамп решит, продолжать ли военную помощь Украине, заявил Хегсет - 07.03.2025, ПРАЙМ

Трамп решит, продолжать ли военную помощь Украине, заявил Хегсет

Президент США Дональд Трамп примет решение, продолжать ли оборонную помощь Украине, когда Киев докажет стремление к миру, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T01:57+0300

2025-03-07T01:57+0300

2025-03-07T01:57+0300

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ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп примет решение, продолжать ли оборонную помощь Украине, когда Киев докажет стремление к миру, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. "Как сообщил президент, пока она (помощь - ред.) на паузе. С самого начала он говорил, что пауза происходит в ожидании истинной приверженности пути к миру", - сказал Хегсет журналистам. Он подчеркнул, что США следят за заявлениями из Киева, и пока "воодушевлены увиденными знаками". "В конце концов президент определит, но пока она на паузе", - сказал Хегсет о военной помощи Киеву. Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.

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мировая экономика, сша, украина, киев, пит хегсет, дональд трамп