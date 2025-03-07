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США прекращают оказание всей федеральной помощи ЮАР, заявил Трамп - 07.03.2025, ПРАЙМ
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США прекращают оказание всей федеральной помощи ЮАР, заявил Трамп
США прекращают оказание всей федеральной помощи ЮАР, заявил Трамп - 07.03.2025, ПРАЙМ
США прекращают оказание всей федеральной помощи ЮАР, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает всю федеральную помощь Южной Африке, обвинив власти этой страны в конфискации земель и имущества... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T17:27+0300
2025-03-07T17:27+0300
политика
сша
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юар
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ВАШИНГТОН, 7 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает всю федеральную помощь Южной Африке, обвинив власти этой страны в конфискации земель и имущества фермеров. "Южная Африка ужасно обращается со своими давними фермерами. Они конфискуют их землю и фермы, и происходит нечто гораздо худшее. Это плохое место, и мы останавливаем всю федеральную помощь," – написал Трамп в социальной сети Truth Social. Президент также объявил, что США предоставят южноафриканским фермерам, которые хотят покинуть страну по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". "Этот процесс начинается немедленно!" – добавил он. Трамп не уточнил, какие именно программы помощи будут затронуты этим решением. Южноафриканские власти пока не прокомментировали его заявление.
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сша, дональд трамп, юар
Политика, США, Дональд Трамп, ЮАР
17:27 07.03.2025
 
США прекращают оказание всей федеральной помощи ЮАР, заявил Трамп

Трамп: США прекращают оказание всей федеральной помощи ЮАР

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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ВАШИНГТОН, 7 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает всю федеральную помощь Южной Африке, обвинив власти этой страны в конфискации земель и имущества фермеров.
"Южная Африка ужасно обращается со своими давними фермерами. Они конфискуют их землю и фермы, и происходит нечто гораздо худшее. Это плохое место, и мы останавливаем всю федеральную помощь," – написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Президент также объявил, что США предоставят южноафриканским фермерам, которые хотят покинуть страну по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". "Этот процесс начинается немедленно!" – добавил он.
Трамп не уточнил, какие именно программы помощи будут затронуты этим решением. Южноафриканские власти пока не прокомментировали его заявление.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
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10:13
 
ПолитикаСШАДональд ТрампЮАР
 
 
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