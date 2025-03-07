https://1prime.ru/20250307/tramp-855576430.html

США прекращают оказание всей федеральной помощи ЮАР, заявил Трамп

США прекращают оказание всей федеральной помощи ЮАР, заявил Трамп - 07.03.2025, ПРАЙМ

США прекращают оказание всей федеральной помощи ЮАР, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает всю федеральную помощь Южной Африке, обвинив власти этой страны в конфискации земель и имущества... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T17:27+0300

2025-03-07T17:27+0300

2025-03-07T17:27+0300

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ВАШИНГТОН, 7 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает всю федеральную помощь Южной Африке, обвинив власти этой страны в конфискации земель и имущества фермеров. "Южная Африка ужасно обращается со своими давними фермерами. Они конфискуют их землю и фермы, и происходит нечто гораздо худшее. Это плохое место, и мы останавливаем всю федеральную помощь," – написал Трамп в социальной сети Truth Social. Президент также объявил, что США предоставят южноафриканским фермерам, которые хотят покинуть страну по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". "Этот процесс начинается немедленно!" – добавил он. Трамп не уточнил, какие именно программы помощи будут затронуты этим решением. Южноафриканские власти пока не прокомментировали его заявление.

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