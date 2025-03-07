https://1prime.ru/20250307/tramp-855577160.html

Трамп заявил, что изучает возможность усиления санкций против России

Трамп заявил, что изучает возможность усиления санкций против России - 07.03.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что изучает возможность усиления санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность введения дополнительных ограничений против России для достижения мира на Украине. Об этом он сообщил | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T17:37+0300

2025-03-07T17:37+0300

2025-03-07T18:06+0300

экономика

россия

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053356_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_22dfe6f80e95d95858f4c42ee648acf6.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность введения дополнительных ограничений против России для достижения мира на Украине. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Truth Social."Основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю большой объем банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будет прекращен огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто", - написал американский лидер.Трамп призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры, отметив, что время истекает.Вопрос санкций сегодня затрагивал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он сообщил журналистам, что представители бизнес-сообщества встречались с Робертом Эйджи, главой Американской торговой палаты (AmCham) в России. Предметом обсуждения стала "белая книга", содержащая список сфер, в которых иностранные компании заинтересованы в смягчении санкций.В интервью РБК Эйджи упомянул о подготовке AmCham предложений для американской администрации по снятию санкций с России. В частности, приоритетным направлением назван авиационный сектор, включая поставки запчастей и техническую поддержку воздушных судов.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://1prime.ru/20250307/sanktsii-855559304.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дональд трамп