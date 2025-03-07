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Трамп заявил, что изучает возможность усиления санкций против России - 07.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп заявил, что изучает возможность усиления санкций против России
Трамп заявил, что изучает возможность усиления санкций против России - 07.03.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что изучает возможность усиления санкций против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность введения дополнительных ограничений против России для достижения мира на Украине. Об этом он сообщил | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T17:37+0300
2025-03-07T18:06+0300
экономика
россия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность введения дополнительных ограничений против России для достижения мира на Украине. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Truth Social."Основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю большой объем банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будет прекращен огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто", - написал американский лидер.Трамп призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры, отметив, что время истекает.Вопрос санкций сегодня затрагивал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он сообщил журналистам, что представители бизнес-сообщества встречались с Робертом Эйджи, главой Американской торговой палаты (AmCham) в России. Предметом обсуждения стала "белая книга", содержащая список сфер, в которых иностранные компании заинтересованы в смягчении санкций.В интервью РБК Эйджи упомянул о подготовке AmCham предложений для американской администрации по снятию санкций с России. В частности, приоритетным направлением назван авиационный сектор, включая поставки запчастей и техническую поддержку воздушных судов.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
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россия, сша, дональд трамп
Экономика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп
17:37 07.03.2025 (обновлено: 18:06 07.03.2025)
 
Трамп заявил, что изучает возможность усиления санкций против России

Трамп заявил, что может усилить санкции против России ради мира на Украине

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность введения дополнительных ограничений против России для достижения мира на Украине. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Truth Social.
"Основываясь на том факте, что Россия абсолютно "разносит" Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю большой объем банковских санкций, санкций и пошлин против России, пока не будет прекращен огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто", - написал американский лидер.
Трамп призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры, отметив, что время истекает.
Вопрос санкций сегодня затрагивал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он сообщил журналистам, что представители бизнес-сообщества встречались с Робертом Эйджи, главой Американской торговой палаты (AmCham) в России. Предметом обсуждения стала "белая книга", содержащая список сфер, в которых иностранные компании заинтересованы в смягчении санкций.
В интервью РБК Эйджи упомянул о подготовке AmCham предложений для американской администрации по снятию санкций с России. В частности, приоритетным направлением назван авиационный сектор, включая поставки запчастей и техническую поддержку воздушных судов.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Торговая палата США готовит предложения по снятию санкций с России
10:07
 
ЭкономикаРОССИЯСШАДональд Трамп
 
 
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