https://1prime.ru/20250307/tramp-855577413.html

"Пока не стало слишком поздно". Трамп призвал Москву и Киев к переговорам

"Пока не стало слишком поздно". Трамп призвал Москву и Киев к переговорам - 07.03.2025, ПРАЙМ

"Пока не стало слишком поздно". Трамп призвал Москву и Киев к переговорам

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину немедленно начать переговоры, предупредив, что в противном случае может быть "слишком поздно". | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T17:45+0300

2025-03-07T17:45+0300

2025-03-07T17:45+0300

политика

украина

владимир зеленский

дональд трамп

киев

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855484023_0:50:1827:1078_1920x0_80_0_0_44815e782a0abada183c4ba861b91074.jpg

ВАШИНГТОН, 7 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину немедленно начать переговоры, предупредив, что в противном случае может быть "слишком поздно"."Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо!" - написал он в принадлежащей ему соцсети Truth Social. В январе президент России заявлял, что целью урегулирования украинского конфликта должен быть не временный мир для перегруппировки и перевооружения, а долгосрочное урегулирование. По его словам, Россия продолжит отстаивать интересы своего народа, и это является целью спецоперации. Путин отмечал, что мир на Украине должен базироваться на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, проживающих в этом регионе".Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной, однако Киев законодательно запретил их. В октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий ведение переговоров с российским руководством.

https://1prime.ru/20250307/tramp-855577160.html

украина

киев

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, дональд трамп, киев, москва