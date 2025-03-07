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"Пока не стало слишком поздно". Трамп призвал Москву и Киев к переговорам - 07.03.2025, ПРАЙМ
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"Пока не стало слишком поздно". Трамп призвал Москву и Киев к переговорам
"Пока не стало слишком поздно". Трамп призвал Москву и Киев к переговорам - 07.03.2025, ПРАЙМ
"Пока не стало слишком поздно". Трамп призвал Москву и Киев к переговорам
Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину немедленно начать переговоры, предупредив, что в противном случае может быть "слишком поздно". | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T17:45+0300
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политика
украина
владимир зеленский
дональд трамп
киев
москва
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ВАШИНГТОН, 7 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину немедленно начать переговоры, предупредив, что в противном случае может быть "слишком поздно"."Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо!" - написал он в принадлежащей ему соцсети Truth Social. В январе президент России заявлял, что целью урегулирования украинского конфликта должен быть не временный мир для перегруппировки и перевооружения, а долгосрочное урегулирование. По его словам, Россия продолжит отстаивать интересы своего народа, и это является целью спецоперации. Путин отмечал, что мир на Украине должен базироваться на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, проживающих в этом регионе".Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной, однако Киев законодательно запретил их. В октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий ведение переговоров с российским руководством.
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украина, владимир зеленский, дональд трамп, киев, москва
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Киев, МОСКВА
17:45 07.03.2025
 
"Пока не стало слишком поздно". Трамп призвал Москву и Киев к переговорам

Трамп призвал Россию и Украину немедленно сесть за стол переговоров

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 7 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину немедленно начать переговоры, предупредив, что в противном случае может быть "слишком поздно".
"Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо!" - написал он в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
В январе президент России заявлял, что целью урегулирования украинского конфликта должен быть не временный мир для перегруппировки и перевооружения, а долгосрочное урегулирование. По его словам, Россия продолжит отстаивать интересы своего народа, и это является целью спецоперации. Путин отмечал, что мир на Украине должен базироваться на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, проживающих в этом регионе".
Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной, однако Киев законодательно запретил их. В октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий ведение переговоров с российским руководством.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Трамп заявил, что изучает возможность усиления санкций против России
17:37
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампКиевМОСКВА
 
 
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