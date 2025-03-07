Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом анонсировал новое выступление Трампа - 07.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250307/tramp-855579467.html
Белый дом анонсировал новое выступление Трампа
Белый дом анонсировал новое выступление Трампа - 07.03.2025, ПРАЙМ
Белый дом анонсировал новое выступление Трампа
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в ближайшее время выступит с заявлением, сообщил в пятницу Белый дом. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T18:51+0300
2025-03-07T18:51+0300
политика
дональд трамп
выступление
заявление
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855309993_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_53e37b57bb63e30f230f9c3b346559f6.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в ближайшее время выступит с заявлением, сообщил в пятницу Белый дом. Обращение президента США назначено на 19:00 мск. Ранее в расписании его не было, а уточненная версия графика главы американской администрации была распространена за полчаса до анонсируемого выступления. Как сообщил Белый дом, в Овальный кабинет, откуда обратится Трамп, будет допущен предварительно согласованный пул журналистов. Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования. Президент США призвал к переговорам по украинскому урегулированию.
https://1prime.ru/20250306/peregovory-855550703.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855309993_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_ce57320415b17299ebb334030559216a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, выступление, заявление
Политика, Дональд Трамп, выступление, заявление
18:51 07.03.2025
 
Белый дом анонсировал новое выступление Трампа

Белый дом: Трамп выступит в пятницу вечером с заявлением

© Фото : Official White House/Molly RileyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© Фото : Official White House/Molly Riley
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в ближайшее время выступит с заявлением, сообщил в пятницу Белый дом.
Обращение президента США назначено на 19:00 мск. Ранее в расписании его не было, а уточненная версия графика главы американской администрации была распространена за полчаса до анонсируемого выступления.
Как сообщил Белый дом, в Овальный кабинет, откуда обратится Трамп, будет допущен предварительно согласованный пул журналистов.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Трамп заявил о "хорошем прогрессе" в переговорах с Россией и Украиной
Вчера, 23:38
Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования. Президент США призвал к переговорам по украинскому урегулированию.
 
ПолитикаДональд Трампвыступлениезаявление
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала