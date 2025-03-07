https://1prime.ru/20250307/tramp-855579467.html
Белый дом анонсировал новое выступление Трампа
Белый дом анонсировал новое выступление Трампа - 07.03.2025, ПРАЙМ
Белый дом анонсировал новое выступление Трампа
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в ближайшее время выступит с заявлением, сообщил в пятницу Белый дом. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T18:51+0300
2025-03-07T18:51+0300
2025-03-07T18:51+0300
политика
дональд трамп
выступление
заявление
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855309993_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_53e37b57bb63e30f230f9c3b346559f6.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в ближайшее время выступит с заявлением, сообщил в пятницу Белый дом. Обращение президента США назначено на 19:00 мск. Ранее в расписании его не было, а уточненная версия графика главы американской администрации была распространена за полчаса до анонсируемого выступления. Как сообщил Белый дом, в Овальный кабинет, откуда обратится Трамп, будет допущен предварительно согласованный пул журналистов. Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования. Президент США призвал к переговорам по украинскому урегулированию.
https://1prime.ru/20250306/peregovory-855550703.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855309993_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_ce57320415b17299ebb334030559216a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, выступление, заявление
Политика, Дональд Трамп, выступление, заявление
Белый дом анонсировал новое выступление Трампа
Белый дом: Трамп выступит в пятницу вечером с заявлением
ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в ближайшее время выступит с заявлением, сообщил в пятницу Белый дом.
Обращение президента США назначено на 19:00 мск. Ранее в расписании его не было, а уточненная версия графика главы американской администрации была распространена за полчаса до анонсируемого выступления.
Как сообщил Белый дом, в Овальный кабинет, откуда обратится Трамп, будет допущен предварительно согласованный пул журналистов.
Трамп заявил о "хорошем прогрессе" в переговорах с Россией и Украиной
Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования. Президент США призвал к переговорам по украинскому урегулированию.