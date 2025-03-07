https://1prime.ru/20250307/tramp-855579467.html

Белый дом анонсировал новое выступление Трампа

Белый дом анонсировал новое выступление Трампа - 07.03.2025, ПРАЙМ

Белый дом анонсировал новое выступление Трампа

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в ближайшее время выступит с заявлением, сообщил в пятницу Белый дом. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T18:51+0300

2025-03-07T18:51+0300

2025-03-07T18:51+0300

политика

дональд трамп

выступление

заявление

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ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в ближайшее время выступит с заявлением, сообщил в пятницу Белый дом. Обращение президента США назначено на 19:00 мск. Ранее в расписании его не было, а уточненная версия графика главы американской администрации была распространена за полчаса до анонсируемого выступления. Как сообщил Белый дом, в Овальный кабинет, откуда обратится Трамп, будет допущен предварительно согласованный пул журналистов. Трамп ранее в своей соцсети Truth Social заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России до достижения украинского урегулирования. Президент США призвал к переговорам по украинскому урегулированию.

https://1prime.ru/20250306/peregovory-855550703.html

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дональд трамп, выступление, заявление