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Иран заключит сделку с США или "что-то скоро произойдет", предупредил Трамп

Иран заключит сделку с США или "что-то скоро произойдет", предупредил Трамп - 07.03.2025, ПРАЙМ

Иран заключит сделку с США или "что-то скоро произойдет", предупредил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен либо пойти на соглашение с Вашингтоном, либо столкнуться с последствиями в ближайшее время. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T20:43+0300

2025-03-07T20:43+0300

2025-03-07T20:43+0300

политика

дональд трамп

сша

сделка

иран

угроза

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ВАШИНГТОН, 7 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен либо пойти на соглашение с Вашингтоном, либо столкнуться с последствиями в ближайшее время."У нас с Ираном сложилась ситуация, и что-то очень скоро произойдет, очень, очень скоро. Надеюсь, это будет мирное соглашение, но другой вариант тоже решит проблему", – сказал Трамп, беседуя с журналистами в Овальном кабинете.Он не уточнил, какие именно шаги может предпринять США, но подчеркнул, что Вашингтон не намерен мириться с нынешним положением дел в отношениях с Тегераном.

https://1prime.ru/20250227/peregovory-855331085.html

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дональд трамп, сша, сделка, иран, угроза