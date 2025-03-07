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Иран заключит сделку с США или "что-то скоро произойдет", предупредил Трамп - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Иран заключит сделку с США или "что-то скоро произойдет", предупредил Трамп
Иран заключит сделку с США или "что-то скоро произойдет", предупредил Трамп - 07.03.2025, ПРАЙМ
Иран заключит сделку с США или "что-то скоро произойдет", предупредил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен либо пойти на соглашение с Вашингтоном, либо столкнуться с последствиями в ближайшее время. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T20:43+0300
2025-03-07T20:43+0300
политика
дональд трамп
сша
сделка
иран
угроза
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ВАШИНГТОН, 7 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен либо пойти на соглашение с Вашингтоном, либо столкнуться с последствиями в ближайшее время."У нас с Ираном сложилась ситуация, и что-то очень скоро произойдет, очень, очень скоро. Надеюсь, это будет мирное соглашение, но другой вариант тоже решит проблему", – сказал Трамп, беседуя с журналистами в Овальном кабинете.Он не уточнил, какие именно шаги может предпринять США, но подчеркнул, что Вашингтон не намерен мириться с нынешним положением дел в отношениях с Тегераном.
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дональд трамп, сша, сделка, иран, угроза
Политика, Дональд Трамп, США, сделка, ИРАН, угроза
20:43 07.03.2025
 
Иран заключит сделку с США или "что-то скоро произойдет", предупредил Трамп

Трамп: Ирану предстоит заключить сделку с США или "что-то очень скоро произойдет"

© РИА Новости . Рубен Мангасарян | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Рубен Мангасарян
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ВАШИНГТОН, 7 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен либо пойти на соглашение с Вашингтоном, либо столкнуться с последствиями в ближайшее время.
"У нас с Ираном сложилась ситуация, и что-то очень скоро произойдет, очень, очень скоро. Надеюсь, это будет мирное соглашение, но другой вариант тоже решит проблему", – сказал Трамп, беседуя с журналистами в Овальном кабинете.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
Президент Ирана допустил возобновление переговоров с США
27 февраля, 20:47
Он не уточнил, какие именно шаги может предпринять США, но подчеркнул, что Вашингтон не намерен мириться с нынешним положением дел в отношениях с Тегераном.
 
ПолитикаДональд ТрампСШАсделкаИРАНугроза
 
 
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