https://1prime.ru/20250307/tsb-855568237.html
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты - 07.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты. Об этом говорится в сообщении регулятора. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T14:03+0300
2025-03-07T14:03+0300
2025-03-07T14:49+0300
банк россии
валюта
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты. Об этом говорится в сообщении регулятора.Меры будут действовать на 9 сентября."Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", — говорится в сообщении.Регулятор напомнил, что владельцы валютных счетов и вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, могут снять не более десяти тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро, если ранее они этой возможностью не воспользовались. Остальные деньги можно получить в рублях.Средства, внесенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.
https://1prime.ru/20250307/nakopleniya-855557942.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валюта
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
ЦБ сохранил до 9 сентября 2025 года ограничения на снятие наличной валюты
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Меры будут действовать на 9 сентября.
"Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", — говорится в сообщении.
Регулятор напомнил, что владельцы валютных счетов и вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, могут снять не более десяти тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро, если ранее они этой возможностью не воспользовались. Остальные деньги можно получить в рублях.
Средства, внесенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.
Экономист рассказал об особенностях инвестиций в иностранную валюту