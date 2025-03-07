https://1prime.ru/20250307/tsb-855568237.html

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты - 07.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты. Об этом говорится в сообщении регулятора. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T14:03+0300

2025-03-07T14:03+0300

2025-03-07T14:49+0300

банк россии

валюта

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты. Об этом говорится в сообщении регулятора.Меры будут действовать на 9 сентября."Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", — говорится в сообщении.Регулятор напомнил, что владельцы валютных счетов и вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, могут снять не более десяти тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро, если ранее они этой возможностью не воспользовались. Остальные деньги можно получить в рублях.Средства, внесенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.

https://1prime.ru/20250307/nakopleniya-855557942.html

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