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Мировые цены на продовольствие выросли на 1,6%

Мировые цены на продовольствие выросли на 1,6% - 07.03.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на продовольствие выросли на 1,6%

Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в феврале увеличился на 1,6% по сравнению с пересмотренным показателем января, динамике поспособствовал, | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T14:34+0300

2025-03-07T14:34+0300

2025-03-07T14:34+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в феврале увеличился на 1,6% по сравнению с пересмотренным показателем января, динамике поспособствовал, в основном, рост цен на сахар, молочную продукцию и растительное масло, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). "В феврале 2025 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 127,1 пункта, что на 2,0 пункта (1,6%) выше пересмотренного январского показателя... при этом самым значительным был прирост индексов цен на сахар, молочную продукцию и растительные масла", - говорится в сообщении. При этом организация пересмотрела показатель января до 125,1 пункта с первоначальных 124,9 пункта. Сильнее всех в феврале подскочил индекс цен на сахар - до 118,5 пункта, что на 7,3 пункта, или на 6,6%, больше по сравнению с январским показателем, сообщает ФАО. Мировые цены на сахар повысились из-за нескольких факторов: опасения снижения предложения в сезоне 2024-2025 годов и урожая в Бразилии после недавней засухи вместе с сезонными производственными изменениями, а также прогнозируемого уменьшения его производства в Индии. Цены на молочную продукцию в предыдущем месяце повысились на 5,7 пункта (4%), до 148,7 пункта. Организация отмечает увеличение цен на сыр, которое длится в течение трех месяцев подряд из-за динамики спроса в условиях восстановления производства на этот вид молочной продукции в европейских странах и сезонного уменьшением производства в странах Океании. При этом в феврале цены на сухое цельное молоко увеличились на 4,4% в месячном выражении, цены на сливочное масло - на 2,6%, на обезжиренное сухое молоко - на 1,8%. На увеличение индекса цен на растительное масло на 3 пункта (2%), до 156 пунктов в феврале с 153 пункта в январе повлиял рост цен на пальмовое, рапсовое, подсолнечное и соевое масло. В частности, удорожание пальмового масла связано с сезонным сокращением объемов производства в Юго-Восточной Азии и ожиданиями увеличения спроса со стороны производителей биодизельного топлива в Индонезии. Индекс цен на зерновые составил 112,6 пункта, поднявшись на 0,8 пункта, или на 0,7% в месячном выражении, а индекс цен на все виды риса в феврале снизился на 6,8%, согласно отчету ФАО. При этом цены на мясо поднялись только лишь на 0,1 пункта (0,1%), до 118 пунктов, из-за существенного экспортного предложения со стороны Бразилии.

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бразилия, индия, индонезия, фао, оон