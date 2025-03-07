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Туск заявил о серьезных переговорах с Францией о "ядерном зонтике" над ЕС - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Туск заявил о серьезных переговорах с Францией о "ядерном зонтике" над ЕС
Туск заявил о серьезных переговорах с Францией о "ядерном зонтике" над ЕС - 07.03.2025, ПРАЙМ
Туск заявил о серьезных переговорах с Францией о "ядерном зонтике" над ЕС
Предложение Франции о создании общего "ядерного зонтика" ЕС с использованием французского ядерного оружия серьезно обсуждается польской стороной, заявил... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T17:28+0300
2025-03-07T17:28+0300
вооружения
польша
франция
ес
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ВАРШАВА, 7 мар – ПРАЙМ. Предложение Франции о создании общего "ядерного зонтика" ЕС с использованием французского ядерного оружия серьезно обсуждается польской стороной, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в сейме. По его словам, Польша должна "смелее смотреть в будущее технологий вооружений". Он сообщил, что республика "серьезно ведет переговоры с французами об их идее ядерного зонтика над Европой". "Настало время для Польши, используя и имеющиеся у нее средства, и собственный опыт, и украинский опыт на поле боя, чтобы мы более смело смотрели на наши возможности в отношении самого современного оружия", - заявил глава правительства. Как заверил Туск, Польша "будет использовать все доступные возможности для повышения своей обороны". "Мы не будем смотреть ни на кого, мы не будем бояться чьей-либо критики. Все, что будет способствовать усилению обороны Польши, будет нами реализовано и использовано", - отметил он. Ранее британская газета Daily Telegraph сообщила, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона. По словам неназванного французского чиновника, подобный шаг "пошлет сигнал" России, а дипломаты в Берлине предполагают, что это вынудит Британию последовать примеру Франции. Издание отмечает, что на данный момент ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.
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польша, франция, ес
Вооружения, ПОЛЬША, ФРАНЦИЯ, ЕС
17:28 07.03.2025
 
Туск заявил о серьезных переговорах с Францией о "ядерном зонтике" над ЕС

Туск: Польша серьезно обсуждает с Францией идею о "ядерном зонтике" над ЕС

CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald TuskДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald Tusk
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ВАРШАВА, 7 мар – ПРАЙМ. Предложение Франции о создании общего "ядерного зонтика" ЕС с использованием французского ядерного оружия серьезно обсуждается польской стороной, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в сейме.
По его словам, Польша должна "смелее смотреть в будущее технологий вооружений". Он сообщил, что республика "серьезно ведет переговоры с французами об их идее ядерного зонтика над Европой".
"Настало время для Польши, используя и имеющиеся у нее средства, и собственный опыт, и украинский опыт на поле боя, чтобы мы более смело смотрели на наши возможности в отношении самого современного оружия", - заявил глава правительства.
Как заверил Туск, Польша "будет использовать все доступные возможности для повышения своей обороны". "Мы не будем смотреть ни на кого, мы не будем бояться чьей-либо критики. Все, что будет способствовать усилению обороны Польши, будет нами реализовано и использовано", - отметил он.
Ранее британская газета Daily Telegraph сообщила, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона.
По словам неназванного французского чиновника, подобный шаг "пошлет сигнал" России, а дипломаты в Берлине предполагают, что это вынудит Британию последовать примеру Франции.
Издание отмечает, что на данный момент ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.
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ВооруженияПОЛЬШАФРАНЦИЯЕС
 
 
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