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Россия рекордно нарастила поставки угля в Китай

Россия рекордно нарастила поставки угля в Китай - 07.03.2025, ПРАЙМ

Россия рекордно нарастила поставки угля в Китай

Объем поставок российского угля в Китай за первые два месяца 2025 года достиг рекордных 76 миллионов тонн, увеличившись на один миллион тонн по сравнению с... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T11:54+0300

2025-03-07T11:54+0300

2025-03-07T11:54+0300

энергетика

россия

китай

уголь

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Объем поставок российского угля в Китай за первые два месяца 2025 года достиг рекордных 76 миллионов тонн, увеличившись на один миллион тонн по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Института энергетики и финансов (IEF).Аналитики связывают такой рост с желанием Китая приобрести уголь до того, как его цены на мировых рынках вырастут. Начиная с марта, цены на уголь снизились, в том числе для австралийской марки Newcastle, что повлияло на рентабельность местной добычи угля в Китае.Эксперты указывают, что падение рентабельности угледобычи в Китае также стимулирует рост импорта из России.

https://1prime.ru/20250210/kitaj-854797636.html

китай

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россия, китай, уголь