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Россия рекордно нарастила поставки угля в Китай
Россия рекордно нарастила поставки угля в Китай - 07.03.2025, ПРАЙМ
Россия рекордно нарастила поставки угля в Китай
Объем поставок российского угля в Китай за первые два месяца 2025 года достиг рекордных 76 миллионов тонн, увеличившись на один миллион тонн по сравнению с... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T11:54+0300
2025-03-07T11:54+0300
2025-03-07T11:54+0300
энергетика
россия
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уголь
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Объем поставок российского угля в Китай за первые два месяца 2025 года достиг рекордных 76 миллионов тонн, увеличившись на один миллион тонн по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Института энергетики и финансов (IEF).Аналитики связывают такой рост с желанием Китая приобрести уголь до того, как его цены на мировых рынках вырастут. Начиная с марта, цены на уголь снизились, в том числе для австралийской марки Newcastle, что повлияло на рентабельность местной добычи угля в Китае.Эксперты указывают, что падение рентабельности угледобычи в Китае также стимулирует рост импорта из России.
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россия, китай, уголь
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, уголь
Россия рекордно нарастила поставки угля в Китай
IEF: поставки российского угля в Китай выросли до рекордных 76 миллионов тонн
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ.
Объем поставок российского угля в Китай за первые два месяца 2025 года достиг рекордных 76 миллионов тонн, увеличившись на один миллион тонн по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в сообщении Telegram
-канала Института энергетики и финансов (IEF).
Аналитики связывают такой рост с желанием Китая приобрести уголь до того, как его цены на мировых рынках вырастут. Начиная с марта, цены на уголь снизились, в том числе для австралийской марки Newcastle, что повлияло на рентабельность местной добычи угля в Китае.
Эксперты указывают, что падение рентабельности угледобычи в Китае также стимулирует рост импорта из России.
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