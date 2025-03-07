Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русские приняли меры". В США признали угрозы в адрес России провальными - 07.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250307/ugrozy-855582323.html
"Русские приняли меры". В США признали угрозы в адрес России провальными
"Русские приняли меры". В США признали угрозы в адрес России провальными - 07.03.2025, ПРАЙМ
"Русские приняли меры". В США признали угрозы в адрес России провальными
Российская Федерация продолжит достигать целей спецоперации на Украине, невзирая на то, что США могут ввести новые санкции в отношении ее энергетики. Такое... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T21:22+0300
2025-03-07T21:22+0300
политика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/57/834845765_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_96f73bb6f1ab03b47d70a22524972d08.jpg
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Российская Федерация продолжит достигать целей спецоперации на Украине, невзирая на то, что США могут ввести новые санкции в отношении ее энергетики. Такое мнение в социальной сети X высказал офицер разведки США в отставке, военный эксперт Скотт Риттер.Он отметил, что Белый дом дал понять, что Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении энергосектора России, чтобы сократить доходы бюджета РФ от продажи нефти."Я практически уверен, что русские приняли все необходимые меры для смягчения последствий любых действий США, сохранив при этом возможность успешно реализовать цели СВО", — отметил эксперт.Ранее президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что может усилить санкции в отношении Российской Федерации на фоне того, как части ВС РФ "разносят" Вооруженные силы Украины.
https://1prime.ru/20250307/sanktsii-855580779.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/57/834845765_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_bed8c93062092dcc8ec4d2e760ee314d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
21:22 07.03.2025
 
"Русские приняли меры". В США признали угрозы в адрес России провальными

Риттер: Россия приняла все меры, чтобы нейтрализовать американские санкции

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Российская Федерация продолжит достигать целей спецоперации на Украине, невзирая на то, что США могут ввести новые санкции в отношении ее энергетики. Такое мнение в социальной сети X высказал офицер разведки США в отставке, военный эксперт Скотт Риттер.
Он отметил, что Белый дом дал понять, что Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении энергосектора России, чтобы сократить доходы бюджета РФ от продажи нефти.
"Я практически уверен, что русские приняли все необходимые меры для смягчения последствий любых действий США, сохранив при этом возможность успешно реализовать цели СВО", — отметил эксперт.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
У Трампа есть "целый список" санкций против России, сообщили в Белом доме
19:40
Ранее президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что может усилить санкции в отношении Российской Федерации на фоне того, как части ВС РФ "разносят" Вооруженные силы Украины.
 
ПолитикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала