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"Русские приняли меры". В США признали угрозы в адрес России провальными
"Русские приняли меры". В США признали угрозы в адрес России провальными - 07.03.2025, ПРАЙМ
"Русские приняли меры". В США признали угрозы в адрес России провальными
Российская Федерация продолжит достигать целей спецоперации на Украине, невзирая на то, что США могут ввести новые санкции в отношении ее энергетики. Такое... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T21:22+0300
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Российская Федерация продолжит достигать целей спецоперации на Украине, невзирая на то, что США могут ввести новые санкции в отношении ее энергетики. Такое мнение в социальной сети X высказал офицер разведки США в отставке, военный эксперт Скотт Риттер.Он отметил, что Белый дом дал понять, что Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении энергосектора России, чтобы сократить доходы бюджета РФ от продажи нефти."Я практически уверен, что русские приняли все необходимые меры для смягчения последствий любых действий США, сохранив при этом возможность успешно реализовать цели СВО", — отметил эксперт.Ранее президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что может усилить санкции в отношении Российской Федерации на фоне того, как части ВС РФ "разносят" Вооруженные силы Украины.
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сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
"Русские приняли меры". В США признали угрозы в адрес России провальными
Риттер: Россия приняла все меры, чтобы нейтрализовать американские санкции
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ.
Российская Федерация продолжит достигать целей спецоперации на Украине, невзирая на то, что США могут ввести новые санкции в отношении ее энергетики. Такое мнение в социальной сети X
высказал офицер разведки США в отставке, военный эксперт Скотт Риттер.
Он отметил, что Белый дом дал понять, что Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении энергосектора России, чтобы сократить доходы бюджета РФ от продажи нефти.
"Я практически уверен, что русские приняли все необходимые меры для смягчения последствий любых действий США, сохранив при этом возможность успешно реализовать цели СВО", — отметил эксперт.
У Трампа есть "целый список" санкций против России, сообщили в Белом доме
Ранее президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что может усилить санкции в отношении Российской Федерации на фоне того, как части ВС РФ "разносят" Вооруженные силы Украины.