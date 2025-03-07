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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - 07.03.2025, ПРАЙМ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T05:29+0300
2025-03-07T05:29+0300
2025-03-07T05:29+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, последними тревога охватила области на западе Украины - с 4.57 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, рф, москва, дмитрий песков, вс рф, всу
Экономика, УКРАИНА, РФ, МОСКВА, Дмитрий Песков, ВС РФ, ВСУ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, последними тревога охватила области на западе Украины - с 4.57 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.