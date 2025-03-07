Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уралкалий" отчитался об увеличении прибыли в 2,5 раза - 07.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250307/uralkaliy-855580306.html
"Уралкалий" отчитался об увеличении прибыли в 2,5 раза
"Уралкалий" отчитался об увеличении прибыли в 2,5 раза - 07.03.2025, ПРАЙМ
"Уралкалий" отчитался об увеличении прибыли в 2,5 раза
"Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, по итогам 2024 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 29,221 миллиарда рублей, что | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T19:19+0300
2025-03-07T19:20+0300
экономика
уралкалий
прибыль
мсфо
https://cdnn.1prime.ru/img/82550/82/825508204_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_33aed3c310d479a462ada5f4c0010fbf.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, по итогам 2024 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 29,221 миллиарда рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году, следует из отчетности компании. Выручка производителя в 2024 году выросла на 14%, до 419,43 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 10%, до 132,05 миллиарда рублей, операционная прибыль - на 9%, до 101,13 миллиарда рублей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралкалия", ключевым фактором роста выручки в 2024 году стал рост объемов реализации продукции. "Группа "Уралкалий" продала 12,8 миллиона тонн хлористого калия в 2024 году против 10 миллионов тонн в 2023 году", - рассказали в компании, отметив, что рост объемов реализации в 2024 году сопровождался падением цен на хлористый калий. "Рост чистой прибыли Группы "Уралкалий" по МСФО обусловлен, главным образом, сокращением убытка по курсовым разницам за отчетный период и доходами от восстановления ранее сформированных резервов", - уточнили в компании. Там добавили, что себестоимость в 2024 году увеличилась на 30%, до 287 миллиардов рублей, "в основном за счет роста логистических расходов". "Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край).
https://1prime.ru/20250306/birzha-855521751.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82550/82/825508204_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a3f96ef3f0c827b3221b2f9a7e7c3b8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
уралкалий, прибыль, мсфо
Экономика, Уралкалий, прибыль, МСФО
19:19 07.03.2025 (обновлено: 19:20 07.03.2025)
 
"Уралкалий" отчитался об увеличении прибыли в 2,5 раза

Чистая прибыль "Уралкалия" по МСФО в 2024 г выросла в 2,5 раза, до 29,2 млрд руб

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРабота компании ОАО "Уралкалий" в городе Березники
Работа компании ОАО Уралкалий в городе Березники - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, по итогам 2024 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 29,221 миллиарда рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году, следует из отчетности компании.
Выручка производителя в 2024 году выросла на 14%, до 419,43 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 10%, до 132,05 миллиарда рублей, операционная прибыль - на 9%, до 101,13 миллиарда рублей.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралкалия", ключевым фактором роста выручки в 2024 году стал рост объемов реализации продукции. "Группа "Уралкалий" продала 12,8 миллиона тонн хлористого калия в 2024 году против 10 миллионов тонн в 2023 году", - рассказали в компании, отметив, что рост объемов реализации в 2024 году сопровождался падением цен на хлористый калий.
"Рост чистой прибыли Группы "Уралкалий" по МСФО обусловлен, главным образом, сокращением убытка по курсовым разницам за отчетный период и доходами от восстановления ранее сформированных резервов", - уточнили в компании.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Чистая прибыль Московской биржи выросла на 30% в 2024 году
Вчера, 09:52
Там добавили, что себестоимость в 2024 году увеличилась на 30%, до 287 миллиардов рублей, "в основном за счет роста логистических расходов".
"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край).
 
ЭкономикаУралкалийприбыльМСФО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала