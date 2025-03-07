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"Уралкалий" отчитался об увеличении прибыли в 2,5 раза

"Уралкалий" отчитался об увеличении прибыли в 2,5 раза - 07.03.2025, ПРАЙМ

"Уралкалий" отчитался об увеличении прибыли в 2,5 раза

"Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, по итогам 2024 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 29,221 миллиарда рублей, что | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T19:19+0300

2025-03-07T19:19+0300

2025-03-07T19:20+0300

экономика

уралкалий

прибыль

мсфо

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, по итогам 2024 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 29,221 миллиарда рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году, следует из отчетности компании. Выручка производителя в 2024 году выросла на 14%, до 419,43 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 10%, до 132,05 миллиарда рублей, операционная прибыль - на 9%, до 101,13 миллиарда рублей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралкалия", ключевым фактором роста выручки в 2024 году стал рост объемов реализации продукции. "Группа "Уралкалий" продала 12,8 миллиона тонн хлористого калия в 2024 году против 10 миллионов тонн в 2023 году", - рассказали в компании, отметив, что рост объемов реализации в 2024 году сопровождался падением цен на хлористый калий. "Рост чистой прибыли Группы "Уралкалий" по МСФО обусловлен, главным образом, сокращением убытка по курсовым разницам за отчетный период и доходами от восстановления ранее сформированных резервов", - уточнили в компании. Там добавили, что себестоимость в 2024 году увеличилась на 30%, до 287 миллиардов рублей, "в основном за счет роста логистических расходов". "Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край).

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уралкалий, прибыль, мсфо