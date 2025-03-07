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Трамп заявил, что верит Путину - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что верит Путину
Трамп заявил, что верит Путину - 07.03.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что верит Путину
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в намерение российского коллеги Владимира Путина достичь украинского урегулирования, по словам американского... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T20:44+0300
2025-03-07T20:48+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
украина
урегулирование
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ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в намерение российского коллеги Владимира Путина достичь украинского урегулирования, по словам американского лидера, с РФ легче иметь дело, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы."Я верю ему", - заявил Трамп в Белом доме на вопрос о доверии президенту РФ.Как заявил Трамп, "дела с Россией идут очень хорошо". "Но прямо сейчас они адски бомбят Украину. Я, если честно, нахожу более сложным иметь дело с Украиной, хотя у них нет карт", - сказал Трамп."Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты", - сказал Трамп.Также он сообщил, что перестать тратить огромные средства на Украину."Я хотел бы увидеть, можем ли мы прекратить эти огромные выплаты со стороны США. Байден развал деньги как воду", - заявил Трамп в Белом доме.Трамп подчеркнул, что в отличие от Европы за свою помощь США ничего не получали взамен.При это страны Европы, по словам президента США, "понятия не имеют", как завершить конфликт на Украине, тогда как он считает, что знает, как добиться мирного урегулирования."Они понятия не имеют как закончить войну. Я думаю, что знаю", – сказал Трамп, беседуя с журналистами в Овальном кабинете. Таким образом он ответил на вопрос о том, почему европейские страны, с его точки зрения, выступают против немедленного завершения украинского конфликта.Трамп также подчеркнул, что у него "всегда были хорошие отношения с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным" и выразил мнение, что российский лидер стремится к завершению конфликта.
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дональд трамп, владимир путин, украина, урегулирование
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, УКРАИНА, урегулирование
20:44 07.03.2025 (обновлено: 20:48 07.03.2025)
 
Трамп заявил, что верит Путину

Трамп заявил , что верит в намерение Путина достичь мира на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в намерение российского коллеги Владимира Путина достичь украинского урегулирования, по словам американского лидера, с РФ легче иметь дело, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы.
"Я верю ему", - заявил Трамп в Белом доме на вопрос о доверии президенту РФ.
Как заявил Трамп, "дела с Россией идут очень хорошо". "Но прямо сейчас они адски бомбят Украину. Я, если честно, нахожу более сложным иметь дело с Украиной, хотя у них нет карт", - сказал Трамп.
"Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты", - сказал Трамп.
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2025
СМИ рассказали об отношении Трампа к Путину
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Также он сообщил, что перестать тратить огромные средства на Украину.
"Я хотел бы увидеть, можем ли мы прекратить эти огромные выплаты со стороны США. Байден развал деньги как воду", - заявил Трамп в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что в отличие от Европы за свою помощь США ничего не получали взамен.
При это страны Европы, по словам президента США, "понятия не имеют", как завершить конфликт на Украине, тогда как он считает, что знает, как добиться мирного урегулирования.
"Они понятия не имеют как закончить войну. Я думаю, что знаю", – сказал Трамп, беседуя с журналистами в Овальном кабинете. Таким образом он ответил на вопрос о том, почему европейские страны, с его точки зрения, выступают против немедленного завершения украинского конфликта.
Трамп также подчеркнул, что у него "всегда были хорошие отношения с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным" и выразил мнение, что российский лидер стремится к завершению конфликта.
 
ПолитикаДональд ТрампВладимир ПутинУКРАИНАурегулирование
 
 
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