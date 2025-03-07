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"Это будет непросто". Уолц рассказал о планах США по Украине - 07.03.2025, ПРАЙМ
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"Это будет непросто". Уолц рассказал о планах США по Украине
"Это будет непросто". Уолц рассказал о планах США по Украине - 07.03.2025, ПРАЙМ
"Это будет непросто". Уолц рассказал о планах США по Украине
США намерены продолжить дипломатические усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, однако не рассчитывают, что процесс пройдет легко, заявил... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T21:03+0300
2025-03-07T21:03+0300
политика
майкл уолц
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 7 мар – ПРАЙМ. США намерены продолжить дипломатические усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, однако не рассчитывают, что процесс пройдет легко, заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц. "Мы ведем работу с Россией. Все это в первый месяц президентства. Под его (Трампа - ред.) руководством мы продолжим "челночную дипломатию" и будем использовать все доступные рычаги, чтобы привести обе стороны к мирным переговорам. Это будет непросто", – сказал он в ходе беседы с журналистами в Овальном кабинете. Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на следующую неделю в Саудовской Аравии.
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майкл уолц, сша, украина, россия
Политика, Майкл Уолц, США, УКРАИНА, РОССИЯ
21:03 07.03.2025
 
"Это будет непросто". Уолц рассказал о планах США по Украине

Уолц: США не ждут, что украинский конфликт удастся легко урегулировать

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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ВАШИНГТОН, 7 мар – ПРАЙМ. США намерены продолжить дипломатические усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, однако не рассчитывают, что процесс пройдет легко, заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц.
"Мы ведем работу с Россией. Все это в первый месяц президентства. Под его (Трампа - ред.) руководством мы продолжим "челночную дипломатию" и будем использовать все доступные рычаги, чтобы привести обе стороны к мирным переговорам. Это будет непросто", – сказал он в ходе беседы с журналистами в Овальном кабинете.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Делегация США в Эр-Рияде проведет переговоры с Украиной, передает Fox News
Вчера, 20:22
Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на следующую неделю в Саудовской Аравии.
 
ПолитикаМайкл УолцСШАУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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