https://1prime.ru/20250307/uregulirovanie-855582187.html

"Это будет непросто". Уолц рассказал о планах США по Украине

"Это будет непросто". Уолц рассказал о планах США по Украине - 07.03.2025, ПРАЙМ

"Это будет непросто". Уолц рассказал о планах США по Украине

США намерены продолжить дипломатические усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, однако не рассчитывают, что процесс пройдет легко, заявил... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T21:03+0300

2025-03-07T21:03+0300

2025-03-07T21:03+0300

политика

майкл уолц

сша

украина

россия

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ВАШИНГТОН, 7 мар – ПРАЙМ. США намерены продолжить дипломатические усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, однако не рассчитывают, что процесс пройдет легко, заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц. "Мы ведем работу с Россией. Все это в первый месяц президентства. Под его (Трампа - ред.) руководством мы продолжим "челночную дипломатию" и будем использовать все доступные рычаги, чтобы привести обе стороны к мирным переговорам. Это будет непросто", – сказал он в ходе беседы с журналистами в Овальном кабинете. Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на следующую неделю в Саудовской Аравии.

https://1prime.ru/20250306/peregovory-855547513.html

сша

украина

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майкл уолц, сша, украина, россия