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Число установок RuStore за год выросло втрое - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Число установок RuStore за год выросло втрое
Число установок RuStore за год выросло втрое - 07.03.2025, ПРАЙМ
Число установок RuStore за год выросло втрое
Количество установок отечественного магазина приложений RuStore за год выросло в три раза, до 100 миллионов; сейчас в каталоге есть более 50 000 приложений и... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T09:01+0300
2025-03-07T09:01+0300
технологии
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Количество установок отечественного магазина приложений RuStore за год выросло в три раза, до 100 миллионов; сейчас в каталоге есть более 50 000 приложений и игр, доступных на ОС Android, Harmony и "Аврора", говорится в релизе компании. "Официальный магазин приложений RuStore преодолел планку в 100 млн установок. За год число инсталлов выросло в 3 раза. Среди причин роста популярности: бесперебойный и гарантированный доступ к сервисам, возможность совершать покупки различными способами, безопасность и широкий выбор приложений - в каталоге RuStore более 50 000 приложений и игр, доступных на ОС Android, Harmony и Аврора", - сказано в релизе. Чаще всего магазин устанавливали на модели Xiaomi Redmi Note 13. Самый дорогой смартфон, на котором появился RuStore - Samsung Galaxy Z Fold 6 стоимостью около 200 000 рублей, а самый бюджетный - старая модель Xiaomi Redmi 9A стоимостью около 5 000 рублей. Среди складных смартфонов магазин часто устанавливали на Galaxy Z Flip 6 и Google Pixel 9 Pro Fold. Среди самых необычных смартфонов с российским магазином приложений: Xiaomi 14 Ultra, способный заменить фотокамеру, редкие BlackBerry KEY2, неординарный Nothing Phone (2a) и защищенные устройства UlefoneArmor. "‎За год мы значительно расширили присутствие RuStore на различных ОС и устройствах. Теперь пользователи могут безопасно скачивать и оплачивать приложения и игры с любого удобного девайса. В прошлом году мы впервые появились на электронных книгах и телевизорах, а сейчас магазин приложений доступен на проекторах, Hi-Fi-аудио-плеерах, игровых консолях. Даже на устройствах, не адаптированных для работы магазина приложений - кассовых терминалах, умных часах", - прокомментировал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.
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4.7
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технологии, rustore
Технологии, RuStore
09:01 07.03.2025
 
Число установок RuStore за год выросло втрое

Число установок RuStore за год выросло втрое, до 100 миллионов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкRuStore
RuStore - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Количество установок отечественного магазина приложений RuStore за год выросло в три раза, до 100 миллионов; сейчас в каталоге есть более 50 000 приложений и игр, доступных на ОС Android, Harmony и "Аврора", говорится в релизе компании.
"Официальный магазин приложений RuStore преодолел планку в 100 млн установок. За год число инсталлов выросло в 3 раза. Среди причин роста популярности: бесперебойный и гарантированный доступ к сервисам, возможность совершать покупки различными способами, безопасность и широкий выбор приложений - в каталоге RuStore более 50 000 приложений и игр, доступных на ОС Android, Harmony и Аврора", - сказано в релизе.
Чаще всего магазин устанавливали на модели Xiaomi Redmi Note 13. Самый дорогой смартфон, на котором появился RuStore - Samsung Galaxy Z Fold 6 стоимостью около 200 000 рублей, а самый бюджетный - старая модель Xiaomi Redmi 9A стоимостью около 5 000 рублей.
Среди складных смартфонов магазин часто устанавливали на Galaxy Z Flip 6 и Google Pixel 9 Pro Fold. Среди самых необычных смартфонов с российским магазином приложений: Xiaomi 14 Ultra, способный заменить фотокамеру, редкие BlackBerry KEY2, неординарный Nothing Phone (2a) и защищенные устройства UlefoneArmor.
"‎За год мы значительно расширили присутствие RuStore на различных ОС и устройствах. Теперь пользователи могут безопасно скачивать и оплачивать приложения и игры с любого удобного девайса. В прошлом году мы впервые появились на электронных книгах и телевизорах, а сейчас магазин приложений доступен на проекторах, Hi-Fi-аудио-плеерах, игровых консолях. Даже на устройствах, не адаптированных для работы магазина приложений - кассовых терминалах, умных часах", - прокомментировал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.
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