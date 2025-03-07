https://1prime.ru/20250307/uvolnenie-855583133.html
Правительство освободило от должности замминистра энергетики Бондаренко
Правительство освободило от должности замминистра энергетики Бондаренко - 07.03.2025, ПРАЙМ
Правительство освободило от должности замминистра энергетики Бондаренко
Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Анастасию Бондаренко в связи с... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T22:37+0300
2025-03-07T22:37+0300
2025-03-07T22:43+0300
политика
правительство рф
увольнение
замминистра
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Анастасию Бондаренко в связи с переходом на другую работу, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. "Освободить Бондаренко Анастасию Борисовну от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250303/neft-855428437.html
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правительство рф, увольнение, замминистра, минэнерго рф
Политика, Правительство РФ, увольнение, замминистра, Минэнерго РФ
Правительство освободило от должности замминистра энергетики Бондаренко
Правительство освободило от должности замглавы Минэнерго Бондаренко
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Анастасию Бондаренко в связи с переходом на другую работу, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Бондаренко Анастасию Борисовну от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
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