https://1prime.ru/20250307/uvolnenie-855583133.html

Правительство освободило от должности замминистра энергетики Бондаренко

Правительство освободило от должности замминистра энергетики Бондаренко - 07.03.2025, ПРАЙМ

Правительство освободило от должности замминистра энергетики Бондаренко

Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Анастасию Бондаренко в связи с... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T22:37+0300

2025-03-07T22:37+0300

2025-03-07T22:43+0300

политика

правительство рф

увольнение

замминистра

минэнерго рф

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Анастасию Бондаренко в связи с переходом на другую работу, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. "Освободить Бондаренко Анастасию Борисовну от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250303/neft-855428437.html

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2025

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правительство рф, увольнение, замминистра, минэнерго рф