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Правительство освободило от должности замминистра энергетики Бондаренко - 07.03.2025, ПРАЙМ
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Правительство освободило от должности замминистра энергетики Бондаренко
Правительство освободило от должности замминистра энергетики Бондаренко - 07.03.2025, ПРАЙМ
Правительство освободило от должности замминистра энергетики Бондаренко
Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Анастасию Бондаренко в связи с... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T22:37+0300
2025-03-07T22:43+0300
политика
правительство рф
увольнение
замминистра
минэнерго рф
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Анастасию Бондаренко в связи с переходом на другую работу, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. "Освободить Бондаренко Анастасию Борисовну от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
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правительство рф, увольнение, замминистра, минэнерго рф
Политика, Правительство РФ, увольнение, замминистра, Минэнерго РФ
22:37 07.03.2025 (обновлено: 22:43 07.03.2025)
 
Правительство освободило от должности замминистра энергетики Бондаренко

Правительство освободило от должности замглавы Минэнерго Бондаренко

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Анастасию Бондаренко в связи с переходом на другую работу, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Бондаренко Анастасию Борисовну от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
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ПолитикаПравительство РФувольнениезамминистраМинэнерго РФ
 
 
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