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Жительница Курской области рассказала, как жители села помогали ВСУ

Жительница Курской области рассказала, как жители села помогали ВСУ - 07.03.2025, ПРАЙМ

Жительница Курской области рассказала, как жители села помогали ВСУ

Жители курского села Николаево-Дарьино, которые больше полугода прятались по подвалам под атаками ВСУ, готовы были делиться всем с российскими солдатами,... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T04:46+0300

2025-03-07T04:46+0300

2025-03-07T04:46+0300

общество

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владимир путин

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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Жители курского села Николаево-Дарьино, которые больше полугода прятались по подвалам под атаками ВСУ, готовы были делиться всем с российскими солдатами, рассказала местная жительница. Как сообщила жительница курского села Николаево-Дарьино военным следователям на опросе, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, когда российские военные вошли в поселок, прятавшиеся больше полугода по подвалам местные жители делились с ними горячем чаем и помогали. "Баранов Александр, когда зашли наши военнослужащие, а он пошел к себе домой за зерном, зашел в подвал и (увидел там – ред.) наших ребят. Под дронами, под прилетами он набрал воды и понес ребятам. Все время помогал. Приходил к нам в подвал, говорил: я сам голодный останусь, а им отнесу. Они (российские военные – ред.), конечно, не брали, там было все. Но он говорил: ну как же, горячего-то им надо", - сказала женщина. Другая соседка всегда старалась сделать российским солдатам горячий чай. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

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общество , владимир путин, всу, ск рф