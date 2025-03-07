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Путин и Вучич обсудили повышение торгового оборота между Россией и Сербией

Путин и Вучич обсудили повышение торгового оборота между Россией и Сербией - 07.03.2025, ПРАЙМ

Путин и Вучич обсудили повышение торгового оборота между Россией и Сербией

Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили улучшение товарооборота между... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T15:26+0300

2025-03-07T15:26+0300

2025-03-07T16:24+0300

политика

россия

сербия

александр вучич

владимир путин

nis

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БЕЛГРАД, 7 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили улучшение товарооборота между двумя странамиТелефонный разговор состоялся днем в пятницу. "Только что закончил разговор с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. У нас был хороший, содержательный, осмелюсь сказать отличный разговор по всем важным вопросам нашего двустороннего сотрудничества", - отметил он.Сербский лидер также добавил, что также обсуждалась работа межправительственных комиссий по повышению товарооборота и дальнейшее развитие экономического сотрудничества.Вучич также сообщил, что главы государств обсудили продление соглашения о поставках газа с Россией и решение вопроса о сербской нефтяной промышленности в свете санкций против NIS.

https://1prime.ru/20250306/gaz-855529736.html

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россия, сербия, александр вучич, владимир путин, nis