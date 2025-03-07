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Путин и Вучич обсудили повышение торгового оборота между Россией и Сербией
Путин и Вучич обсудили повышение торгового оборота между Россией и Сербией - 07.03.2025, ПРАЙМ
Путин и Вучич обсудили повышение торгового оборота между Россией и Сербией
Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили улучшение товарооборота между... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T15:26+0300
2025-03-07T15:26+0300
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БЕЛГРАД, 7 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили улучшение товарооборота между двумя странамиТелефонный разговор состоялся днем в пятницу. "Только что закончил разговор с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. У нас был хороший, содержательный, осмелюсь сказать отличный разговор по всем важным вопросам нашего двустороннего сотрудничества", - отметил он.Сербский лидер также добавил, что также обсуждалась работа межправительственных комиссий по повышению товарооборота и дальнейшее развитие экономического сотрудничества.Вучич также сообщил, что главы государств обсудили продление соглашения о поставках газа с Россией и решение вопроса о сербской нефтяной промышленности в свете санкций против NIS.
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россия, сербия, александр вучич, владимир путин, nis
Политика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Александр Вучич, Владимир Путин, NIS
Путин и Вучич обсудили повышение торгового оборота между Россией и Сербией
Вучич заявил, что обсудил с Путиным улучшение торгового оборота между странами
БЕЛГРАД, 7 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили улучшение товарооборота между двумя странами
Телефонный разговор состоялся днем в пятницу.
"Только что закончил разговор с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. У нас был хороший, содержательный, осмелюсь сказать отличный разговор по всем важным вопросам нашего двустороннего сотрудничества", - отметил он.
Сербский лидер также добавил, что также обсуждалась работа межправительственных комиссий по повышению товарооборота и дальнейшее развитие экономического сотрудничества.
Вучич также сообщил, что главы государств обсудили продление соглашения о поставках газа с Россией и решение вопроса о сербской нефтяной промышленности в свете санкций против NIS.
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