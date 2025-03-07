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Испания увеличит расходы на оборону до 2% ВВП
Испания увеличит расходы на оборону до 2% ВВП - 07.03.2025, ПРАЙМ
Испания увеличит расходы на оборону до 2% ВВП
Правительство Испании постарается увеличить военные расходы до 2% ВВП раньше запланированных сроков, подтвердил премьер-министр страны Педро Санчес. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T12:41+0300
2025-03-07T12:41+0300
2025-03-07T12:41+0300
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – ПРАЙМ. Правительство Испании постарается увеличить военные расходы до 2% ВВП раньше запланированных сроков, подтвердил премьер-министр страны Педро Санчес. "Нам всем придется приложить усилия для достижения цели раньше, чем запланированный нами 2029 год. Я проинформирую все парламентские группы на следующей неделе, когда встречусь с ними", - сказал он на пресс-конференции после внеочередного заседания Европейского совета. Так, отвечая на вопрос о том, увеличит ли правительство страны инвестиции, чтобы быстрее достичь этого уровня расходов на оборону, премьер ответил "да". В 2024 году Испания выделила на оборону 19,7 миллиарда евро, что составляет около 1,3% от ВВП страны. Это свидетельствует о значительном росте военных расходов в последние годы. С 2014 по 2024 год оборонный бюджет увеличился на 107%. Правительство Испании изначально планировало достичь 2% от ВВП к 2029 году. Однако, несмотря на эти усилия, королевство остается одной из стран НАТО с наименьшей долей расходов на оборону относительно ВВП.
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испания, нато
Испания увеличит расходы на оборону до 2% ВВП
Санчес: Испания стремится увеличить расходы на оборону до 2% ВВП быстрее планируемого
БРЮССЕЛЬ, 7 мар – ПРАЙМ. Правительство Испании постарается увеличить военные расходы до 2% ВВП раньше запланированных сроков, подтвердил премьер-министр страны Педро Санчес.
"Нам всем придется приложить усилия для достижения цели раньше, чем запланированный нами 2029 год. Я проинформирую все парламентские группы на следующей неделе, когда встречусь с ними", - сказал он на пресс-конференции после внеочередного заседания Европейского совета.
Так, отвечая на вопрос о том, увеличит ли правительство страны инвестиции, чтобы быстрее достичь этого уровня расходов на оборону, премьер ответил "да".
В 2024 году Испания выделила на оборону 19,7 миллиарда евро, что составляет около 1,3% от ВВП страны. Это свидетельствует о значительном росте военных расходов в последние годы. С 2014 по 2024 год оборонный бюджет увеличился на 107%. Правительство Испании изначально планировало достичь 2% от ВВП к 2029 году. Однако, несмотря на эти усилия, королевство остается одной из стран НАТО с наименьшей долей расходов на оборону относительно ВВП.
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