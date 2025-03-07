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Заказы Airbus упали в четыре раза
Заказы Airbus упали в четыре раза - 07.03.2025, ПРАЙМ
Заказы Airbus упали в четыре раза
Европейская авиастроительная корпорация Airbus в феврале получила заказы на 14 самолетов по сравнению с 55 самолетами в январе, следует из сообщения компании. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T11:17+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в феврале получила заказы на 14 самолетов по сравнению с 55 самолетами в январе, следует из сообщения компании. С начала года Airbus, таким образом, получил заказы на 69 самолетов. Но с учетом отмен заказы с начала года насчитывают 65 самолетов. Поставки самолетов клиентам у компании в феврале увеличились в 1,6 раза к январю - до 40 с 25 единиц. С начала года также было поставлено 65 самолетов, следует из данных на сайте компании. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Чистая прибыль концерна Airbus по итогам прошлого года увеличилась на 12% – до 4,232 миллиарда евро.
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бизнес, промышленность, airbus
Бизнес, Промышленность, Airbus
Заказы Airbus упали в четыре раза
Заказы Airbus в феврале упали до 14 самолетов
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в феврале получила заказы на 14 самолетов по сравнению с 55 самолетами в январе, следует из сообщения компании.
С начала года Airbus, таким образом, получил заказы на 69 самолетов. Но с учетом отмен заказы с начала года насчитывают 65 самолетов.
Поставки самолетов клиентам у компании в феврале увеличились в 1,6 раза к январю - до 40 с 25 единиц.
С начала года также было поставлено 65 самолетов, следует из данных на сайте компании.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Чистая прибыль концерна Airbus по итогам прошлого года увеличилась на 12% – до 4,232 миллиарда евро.
В Airbus сообщили о драматическом падении заказов в 2024 году