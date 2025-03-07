https://1prime.ru/20250307/zakharova-855556264.html

Захарова высказалась о перезагрузке отношений с США

Захарова высказалась о перезагрузке отношений с США - 07.03.2025, ПРАЙМ

Захарова высказалась о перезагрузке отношений с США

Россия, прорабатывающая с США контакты, будет ориентироваться на дела и шаги американской стороны, с реализмом смотрит на перспективу перезагрузки отношений,... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T08:51+0300

2025-03-07T08:51+0300

2025-03-07T08:51+0300

политика

россия

мид

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851273313_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_3c4af613c0026414c8eece4dd755e60d.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россия, прорабатывающая с США контакты, будет ориентироваться на дела и шаги американской стороны, с реализмом смотрит на перспективу перезагрузки отношений, сказала в разговоре с РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог ранее заявил, что отсутствие взаимодействия с РФ в условиях конфликта на Украине - нежизнеспособная стратегия. Подход Трампа основан на осознании того, что Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией, добавил дипломат. "Мне кажется, нужно смотреть с реализмом, что мы и делаем. Есть контакты, они прорабатываются, отрабатываются. Есть понимание, что эти отношения надо восстанавливать. А дальше будем ориентироваться на конкретные дела и шаги с той стороны", - сказала Захарова агентству, отвечая на вопрос о возможности смотреть с оптимизмом на перезагрузку отношений стран.

https://1prime.ru/20250306/mid-855538028.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мид, мария захарова