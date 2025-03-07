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Захарова высказалась о перезагрузке отношений с США
Захарова высказалась о перезагрузке отношений с США - 07.03.2025, ПРАЙМ
Захарова высказалась о перезагрузке отношений с США
Россия, прорабатывающая с США контакты, будет ориентироваться на дела и шаги американской стороны, с реализмом смотрит на перспективу перезагрузки отношений,... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T08:51+0300
2025-03-07T08:51+0300
2025-03-07T08:51+0300
политика
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мария захарова
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россия, прорабатывающая с США контакты, будет ориентироваться на дела и шаги американской стороны, с реализмом смотрит на перспективу перезагрузки отношений, сказала в разговоре с РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог ранее заявил, что отсутствие взаимодействия с РФ в условиях конфликта на Украине - нежизнеспособная стратегия. Подход Трампа основан на осознании того, что Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией, добавил дипломат. "Мне кажется, нужно смотреть с реализмом, что мы и делаем. Есть контакты, они прорабатываются, отрабатываются. Есть понимание, что эти отношения надо восстанавливать. А дальше будем ориентироваться на конкретные дела и шаги с той стороны", - сказала Захарова агентству, отвечая на вопрос о возможности смотреть с оптимизмом на перезагрузку отношений стран.
https://1prime.ru/20250306/mid-855538028.html
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россия, мид, мария захарова
Политика, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова
Захарова высказалась о перезагрузке отношений с США
Захарова о перезапуске отношений с США: будем ориентироваться на конкретные шаги
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россия, прорабатывающая с США контакты, будет ориентироваться на дела и шаги американской стороны, с реализмом смотрит на перспективу перезагрузки отношений, сказала в разговоре с РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог ранее заявил, что отсутствие взаимодействия с РФ в условиях конфликта на Украине - нежизнеспособная стратегия. Подход Трампа основан на осознании того, что Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения с Россией, добавил дипломат.
"Мне кажется, нужно смотреть с реализмом, что мы и делаем. Есть контакты, они прорабатываются, отрабатываются. Есть понимание, что эти отношения надо восстанавливать. А дальше будем ориентироваться на конкретные дела и шаги с той стороны", - сказала Захарова агентству, отвечая на вопрос о возможности смотреть с оптимизмом на перезагрузку отношений стран.
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