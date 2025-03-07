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"ВСМПО-Ависма" повысит зарплату сотрудникам

"ВСМПО-Ависма" повысит зарплату сотрудникам - 07.03.2025, ПРАЙМ

"ВСМПО-Ависма" повысит зарплату сотрудникам

"ВСМПО-Ависма" проиндексирует зарплату сотрудникам на 9,52% в 2025 году, сообщила компания. | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T15:32+0300

2025-03-07T15:32+0300

2025-03-07T15:32+0300

экономика

бизнес

всмпо-ависма

зарплата

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. "ВСМПО-Ависма" проиндексирует зарплату сотрудникам на 9,52% в 2025 году, сообщила компания. "Корпорация "ВСМПО-Ависма" с 1 апреля повышает зарплату всем сотрудникам производственных площадок и дочерних организаций в Верхней Салде (Свердловская область) и Березниках (Пермский край). Индексация заработной платы составит 9,52%, что соответствует показателям инфляции в России за 2024 год, и пройдёт в два этапа: на 6% с 1 апреля и на 3,52% с 1 сентября", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение об индексации заработной платы принято с целью повышения кадровой защищенности предприятий и после анализа ситуации на рынке труда. "Ежегодное повышение заработной платы – это обязательство, которое компания всегда строго соблюдает... Наша цель – создать среду, где каждый специалист чувствует свою ценность и имеет возможность развиваться, что в свою очередь способствует повышению общей производительности и эффективности работы команды", - приводит слова генерального директора Дмитрия Трифонова пресс-служба. В прошлом году "ВСМПО-Ависма" проиндексировала зарплату сотрудникам на 7,5%, а в 2023 году - на 16%. В целом на реализацию социального пакета сотрудников, включающего в себя дополнительные финансовые выплаты, медицинскую страховку, программы по поддержанию здоровья, спортивные и культурно-массовые активности, компания ежегодно направляет порядка 2 миллиардов рублей, следует из сообщения.

https://1prime.ru/20250306/zarplata-855523740.html

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бизнес, всмпо-ависма, зарплата