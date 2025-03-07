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"Новые люди" хотят ввести налоговый вычет на съем жилья для молодых семей

"Новые люди" хотят ввести налоговый вычет на съем жилья для молодых семей - 07.03.2025, ПРАЙМ

"Новые люди" хотят ввести налоговый вычет на съем жилья для молодых семей

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Александр Дёмин выступили с инициативой введения налогового вычета для молодых семей на оплату... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T16:52+0300

2025-03-07T16:52+0300

2025-03-07T16:52+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Александр Дёмин выступили с инициативой введения налогового вычета для молодых семей на оплату аренды жилья. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.Депутаты направили обращение в Минфин России, в котором пояснили, что приобретение собственного жилья является сложной задачей для молодых семей, что оказывает негативное влияние на их социальное и экономическое благополучие.Авторы обращения приводят данные опроса ВЦИОМ, согласно которым 52% молодых семей нуждаются в улучшении жилищных условий, а 17% не имеют собственного жилья."Считаю необходимым внедрение мер государственной поддержи, направленной на компенсацию расходов на аренду жилых помещений. Одной из таких мер может стать введение налогового вычета для молодых семей, на расходы, связанные с оплатой договора найма жилого помещения (далее – вычет на аренду жилья)", - сказано в документе. В качестве возможного механизма вычета депутаты предлагают использовать модель имущественного налогового вычета, применяемую при покупке недвижимости, и предлагают назвать его "квартирный кешбэк".Предполагается, что средства, сэкономленные благодаря вычету, молодые семьи смогут использовать для формирования первоначального взноса по ипотеке.

https://1prime.ru/20250306/arenda-855524286.html

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недвижимость, вциом, общество