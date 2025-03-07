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Финансист предупредила о новом подорожании услуг ЖКХ в июле

Финансист предупредила о новом подорожании услуг ЖКХ в июле - 07.03.2025, ПРАЙМ

Финансист предупредила о новом подорожании услуг ЖКХ в июле

Январский рост сумм в платежках за услуги ЖКХ не последний в этом году - в июле тарифы снова вырастут, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры... | 07.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-07T02:02+0300

2025-03-07T02:02+0300

2025-03-07T02:02+0300

юлия коваленко

жкх

тарифы жкх

оплата жкх

платежки за жкх

модернизация жкх

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Январский рост сумм в платежках за услуги ЖКХ не последний в этом году - в июле тарифы снова вырастут, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.В январе увеличение сумм в платежках произошло в основном за счет увеличения затрат на эксплуатацию объектов ЖКХ и инфляции, а также сезонного роста оплаты за тепло. Отмечалось и изменение тарифов на общедомовые нужды, капремонт, вывоз твердых коммунальных отходов и программы по модернизации инженерных систем.Однако основное повышение тарифов традиционно придется на второе полугодие. В июле 2025 года ожидается второе подорожание услуг ЖКХ, стоимость услуг вырастет от 4 до 15% в зависимости от региона страны.“Это лишь часть проходящей сейчас масштабной реформы ЖКХ, которая предполагает совершенствование сетей и повышение качества услуг. Она должна включать и улучшение системы соцподдержки, особенно для малоимущих граждан”, - отметила Коваленко.По ее словам, нередко у граждан возникает вопрос, почему управляющие компании оказывает некачественные услуги, но не забывают повышать цены. Но стоимость они устанавливают на основании решения собраний собственников. Каждый дом может выбрать самостоятельно компанию, которая будет их обслуживать. Здесь важна активная позиция собственников - это также часть реформы ЖКХ.При этом от общего повышения тарифов никуда не уйти - оно необходимо для совершенствования городских сетей, которые подводят услуги к домам. Поэтому индексация стоимости является необходимой для бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса и обновления основных фондов, заключила финансист.

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юлия коваленко, жкх, тарифы жкх, оплата жкх, платежки за жкх, модернизация жкх