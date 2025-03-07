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Цена на золото снижается

Цена на золото снижается - 07.03.2025, ПРАЙМ

Цена на золото снижается

Стоимость золота снижается в пятницу утром после ее увеличения в ходе четырех торговых сессий подряд с начала этой недели, следует из данных торгов. | 07.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу утром после ее увеличения в ходе четырех торговых сессий подряд с начала этой недели, следует из данных торгов. По состоянию на 8,54 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась по отношению к предыдущему закрытию - на 9,11 доллара, или на 0,31%, до 2 917,49 доллара за тройскую унцию. За четыре предыдущих торговых дня с начала этой недели котировки золота поднялись на 2,74%. В это же время майский фьючерс на серебро дешевел на 0,45% - до 33,188 доллара за унцию. В пятницу вечером инвесторы ожидают дополнительные сигналы от представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей кредитно-денежной политики на их планируемых выступлениях, среди которых особый интерес представляет речь главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Сведения относительно монетарной политики США и экономического состояния страны отражаются на курсе доллара, который регулирует спрос на золото со стороны держателей других валют.

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