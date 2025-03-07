Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото снижается - 07.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250307/zoloto-855556820.html
Цена на золото снижается
Цена на золото снижается - 07.03.2025, ПРАЙМ
Цена на золото снижается
Стоимость золота снижается в пятницу утром после ее увеличения в ходе четырех торговых сессий подряд с начала этой недели, следует из данных торгов. | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T09:07+0300
2025-03-07T09:07+0300
экономика
рынки
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_0:65:3369:1960_1920x0_80_0_0_dbec5b161f29a9b9d6eb0413c5616c6c.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу утром после ее увеличения в ходе четырех торговых сессий подряд с начала этой недели, следует из данных торгов. По состоянию на 8,54 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась по отношению к предыдущему закрытию - на 9,11 доллара, или на 0,31%, до 2 917,49 доллара за тройскую унцию. За четыре предыдущих торговых дня с начала этой недели котировки золота поднялись на 2,74%. В это же время майский фьючерс на серебро дешевел на 0,45% - до 33,188 доллара за унцию. В пятницу вечером инвесторы ожидают дополнительные сигналы от представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей кредитно-денежной политики на их планируемых выступлениях, среди которых особый интерес представляет речь главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Сведения относительно монетарной политики США и экономического состояния страны отражаются на курсе доллара, который регулирует спрос на золото со стороны держателей других валют.
https://1prime.ru/20250306/zoloto-855542861.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84041/24/840412415_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_7f27c09b561756aa1ac6982fd8c4213c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, торги, comex
Экономика, Рынки, Торги, Comex
09:07 07.03.2025
 
Цена на золото снижается

Стоимость золота снижается в пятницу утром после четырех дней роста

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу утром после ее увеличения в ходе четырех торговых сессий подряд с начала этой недели, следует из данных торгов.
По состоянию на 8,54 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась по отношению к предыдущему закрытию - на 9,11 доллара, или на 0,31%, до 2 917,49 доллара за тройскую унцию. За четыре предыдущих торговых дня с начала этой недели котировки золота поднялись на 2,74%.
В это же время майский фьючерс на серебро дешевел на 0,45% - до 33,188 доллара за унцию.
В пятницу вечером инвесторы ожидают дополнительные сигналы от представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей кредитно-денежной политики на их планируемых выступлениях, среди которых особый интерес представляет речь главы Федрезерва Джерома Пауэлла.
Сведения относительно монетарной политики США и экономического состояния страны отражаются на курсе доллара, который регулирует спрос на золото со стороны держателей других валют.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Цена на золото символически снизилась
Вчера, 18:25
 
ЭкономикаРынкиТоргиComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала