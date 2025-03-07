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Доля золота в резервах России впервые в XXI веке превысила треть - 07.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250307/zoloto-855573252.html
Доля золота в резервах России впервые в XXI веке превысила треть
Доля золота в резервах России впервые в XXI веке превысила треть - 07.03.2025, ПРАЙМ
Доля золота в резервах России впервые в XXI веке превысила треть
Стоимость золотых резервов России по итогам февраля достигла рекордных 217,4 миллиарда долларов, а его доля в резервах превысила треть впервые в этом веке,... | 07.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-07T16:21+0300
2025-03-07T16:21+0300
экономика
россия
золото
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России по итогам февраля достигла рекордных 217,4 миллиарда долларов, а его доля в резервах превысила треть впервые в этом веке, следует из данных ЦБ. Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 марта выросли до 632,4 миллиарда долларов с 620,8 миллиарда на 1 февраля. Вложения России в золото в феврале выросли на 5,3% и составили рекордные в современной истории 217,4 миллиарда долларов. Предыдущий максимум был в октябре 2024 года, когда стоимость золотого запаса впервые превысила 200 миллиардов долларов. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 34,4% с 33,3% месяцем ранее. Это максимальный показатель с октября 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 39,7%, хотя его стоимость тогда была всего 4,7 миллиарда долларов. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
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россия, золото
Экономика, РОССИЯ, золото
16:21 07.03.2025
 
Доля золота в резервах России впервые в XXI веке превысила треть

Стоимость золотых резервов России достигла рекордных 217,4 миллиарда долларов

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков на заводе "Красцветмет"
Производство золотых слитков на заводе Красцветмет - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России по итогам февраля достигла рекордных 217,4 миллиарда долларов, а его доля в резервах превысила треть впервые в этом веке, следует из данных ЦБ.
Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 марта выросли до 632,4 миллиарда долларов с 620,8 миллиарда на 1 февраля.
Вложения России в золото в феврале выросли на 5,3% и составили рекордные в современной истории 217,4 миллиарда долларов. Предыдущий максимум был в октябре 2024 года, когда стоимость золотого запаса впервые превысила 200 миллиардов долларов.
Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 34,4% с 33,3% месяцем ранее. Это максимальный показатель с октября 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 39,7%, хотя его стоимость тогда была всего 4,7 миллиарда долларов.
Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
Золото - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Цена на золото снижается
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