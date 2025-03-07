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Цена на золото завершает неделю ростом - 07.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250307/zoloto-855578590.html
Цена на золото завершает неделю ростом
Цена на золото завершает неделю ростом - 07.03.2025, ПРАЙМ
Цена на золото завершает неделю ростом
Стоимость золота растет в пятницу вечером, по итогам недели может оказаться в плюсе на 3%, следует из данных торгов. | 07.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, по итогам недели может оказаться в плюсе на 3%, следует из данных торгов. По состоянию на 18.11 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,2 доллара, или на 0,35%, до 2 936,89 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,71% - до 33,103 доллара за унцию. Стоимость золота растет пятую торговую сессию подряд, с начала недели она выросла на 3%. Трейдеры обратили внимание на американскую макростатистику. Безработица в стране в феврале поднялась до 4,1% с 4% месяцем ранее. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось слабее прогноза - на 151 тысячу. Статистика по занятости влияют на направление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, что, в свою очередь, отражается на котировках золота.
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comex, торги, золото, цена
Экономика, Comex, Торги, золото, цена
18:22 07.03.2025 (обновлено: 18:23 07.03.2025)
 
Цена на золото завершает неделю ростом

Comex: цена на золото готовится завершить неделю ростом на 3%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков.
Производство золотых слитков. - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, по итогам недели может оказаться в плюсе на 3%, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.11 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,2 доллара, или на 0,35%, до 2 936,89 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,71% - до 33,103 доллара за унцию.
Стоимость золота растет пятую торговую сессию подряд, с начала недели она выросла на 3%.
Трейдеры обратили внимание на американскую макростатистику. Безработица в стране в феврале поднялась до 4,1% с 4% месяцем ранее. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось слабее прогноза - на 151 тысячу.
Производство золотых слитков на заводе Красцветмет - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Доля золота в резервах России впервые в XXI веке превысила треть
16:21
Статистика по занятости влияют на направление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, что, в свою очередь, отражается на котировках золота.
 
ЭкономикаComexТоргизолотоцена
 
 
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