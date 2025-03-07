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Цена на золото завершает неделю ростом

Цена на золото завершает неделю ростом - 07.03.2025, ПРАЙМ

Цена на золото завершает неделю ростом

Стоимость золота растет в пятницу вечером, по итогам недели может оказаться в плюсе на 3%, следует из данных торгов. | 07.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, по итогам недели может оказаться в плюсе на 3%, следует из данных торгов. По состоянию на 18.11 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,2 доллара, или на 0,35%, до 2 936,89 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,71% - до 33,103 доллара за унцию. Стоимость золота растет пятую торговую сессию подряд, с начала недели она выросла на 3%. Трейдеры обратили внимание на американскую макростатистику. Безработица в стране в феврале поднялась до 4,1% с 4% месяцем ранее. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось слабее прогноза - на 151 тысячу. Статистика по занятости влияют на направление денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, что, в свою очередь, отражается на котировках золота.

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