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Адвокат раскрыла, как брачный договор защитит бизнес при разводе - 08.03.2025, ПРАЙМ
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Адвокат раскрыла, как брачный договор защитит бизнес при разводе
Адвокат раскрыла, как брачный договор защитит бизнес при разводе - 08.03.2025, ПРАЙМ
Адвокат раскрыла, как брачный договор защитит бизнес при разводе
Права на бизнес, доменные имена и интеллектуальную собственность важно фиксировать в брачном договоре, чтобы избежать возможных корпоративных конфликтов, Об... | 08.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-08T08:38+0300
2025-03-08T08:38+0300
общество
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Права на бизнес, доменные имена и интеллектуальную собственность важно фиксировать в брачном договоре, чтобы избежать возможных корпоративных конфликтов, Об этом рассказала в интервью РИА Новости адвокат и управляющий партнер Юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова.Кузьминова отмечает, что брачный договор может стать эффективным решением для защиты бизнеса. Если один из супругов занимается предпринимательством, а другой далек от этой сферы, в договор целесообразно включить положение о передаче юридического лица и активов супругу, на которого зарегистрирована компания. Аналогичные условия следует отразить и в уставных документах компании для защиты интересов в случае развода или смерти одного из супругов.Адвокат подчеркнула, что каждый брачный договор уникален и должен учитывать интересы обоих супругов. Невозможно оставить одного из партнеров без имущества, так как нотариус не заверит такой документ.При составлении договора Кузьминова рекомендует сосредоточиться на конкретных активах, таких как недвижимость или денежные средства, оставляя остальное имущество в режиме совместной собственности. Например, можно указать, что определенное имущество остается за тем супругом, на чье имя оно зарегистрировано, а движимое имущество и деньги делятся поровну в случае развода.Так, по словам адвоката, в договор можно включить пункты о том, что какой-то объект недвижимости остается в собственности того супруга, на чье имя он оформлен, доменное имя компании остается за тем супругом, на чье имя оно оформлено, а в отношении движимого имущества и денежных средств, остается режим совместной собственности супругов, то есть в случае развода останется по ½ каждому. "По сути, брачный договор - это правовой конструктор, который супруги собирают по собственному усмотрению и на котором может базироваться личный интерес каждого, без рисков, потерь и эмоциональных потрясений в случае раздела имущества в судебной инстанции после расторжения брака, когда все делится по общему правилу поровну", - заключила она.
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общество
Общество
08:38 08.03.2025
 
Адвокат раскрыла, как брачный договор защитит бизнес при разводе

Кузьминова: в брачном договоре важно фиксировать права на интеллектуальную собственность

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Права на бизнес, доменные имена и интеллектуальную собственность важно фиксировать в брачном договоре, чтобы избежать возможных корпоративных конфликтов, Об этом рассказала в интервью РИА Новости адвокат и управляющий партнер Юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова.
Кузьминова отмечает, что брачный договор может стать эффективным решением для защиты бизнеса. Если один из супругов занимается предпринимательством, а другой далек от этой сферы, в договор целесообразно включить положение о передаче юридического лица и активов супругу, на которого зарегистрирована компания. Аналогичные условия следует отразить и в уставных документах компании для защиты интересов в случае развода или смерти одного из супругов.
Адвокат подчеркнула, что каждый брачный договор уникален и должен учитывать интересы обоих супругов. Невозможно оставить одного из партнеров без имущества, так как нотариус не заверит такой документ.
При составлении договора Кузьминова рекомендует сосредоточиться на конкретных активах, таких как недвижимость или денежные средства, оставляя остальное имущество в режиме совместной собственности. Например, можно указать, что определенное имущество остается за тем супругом, на чье имя оно зарегистрировано, а движимое имущество и деньги делятся поровну в случае развода.
Так, по словам адвоката, в договор можно включить пункты о том, что какой-то объект недвижимости остается в собственности того супруга, на чье имя он оформлен, доменное имя компании остается за тем супругом, на чье имя оно оформлено, а в отношении движимого имущества и денежных средств, остается режим совместной собственности супругов, то есть в случае развода останется по ½ каждому.
"По сути, брачный договор - это правовой конструктор, который супруги собирают по собственному усмотрению и на котором может базироваться личный интерес каждого, без рисков, потерь и эмоциональных потрясений в случае раздела имущества в судебной инстанции после расторжения брака, когда все делится по общему правилу поровну", - заключила она.
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